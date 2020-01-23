Відомий український телеведучий Володимир Остапчук зараз переживає важкий період

Відомо, що зірка розлучається з дружиною Оленою Войченко, пише Рoliteka.net. За словами артиста, пара довго лаялася і, зрештою, прийшла до такого непростого рішення. Варто зазначити, що дружина народила Володимиру двох прекрасних дітей, якими той пишається.

У пості, зробленому годину тому, Остапчук постав у несподіваному місці: за склом у залі суду, де зазвичай сидять підозрювані у злочинах.

В пості знаменитість розповів, що після записаних вчора сториз, він отримав масу питань і прохань дати рекомендації. Сам поради телеведучий давати не може, адже: "Чужа сім'я - темний ліс)".

Як зазначив Остапчук, це чуже життя і рішення, проте потрібно пам'ятати - життя дається лише раз, в цьому її краса.

"Більше такого не буде НІКОЛИ. Тому живіть тут і зараз.... Розлучення - це не «кинути дітей», «забути» чи «бути егоїстом». Хороший тато може жити окремо, а поганий все життя поруч. Камон, подорослішайте", - звернувся до публіки Володимир.

За годину пост зібрав понад 11 тисяч лайків та багато коментарів.

"Куди чай і сигарети передати???", "Начебто все правильно сказано, але це дві великі різниці, "тато, щодня і пізно" і "тато, на вихідні". І найприкріше те, що мама цілодобово з дітьми і це не цінується, а тато у вихідні на пару годин з мандаринками - це молодець", "Видно, що зал порожній", "Дотанцювався?😳", "Не зрозуміла ,хто розлучатися ?", "До речі погана прикмета робити такі фото ((", "Не сумуй! Все буде добре!!!🎉", "Пригадалися слова пісні : Клітина, твоя золота, а замки з піску 🤩😁", "Дуже шкода", ""А для мене особисто ... Це не важливо всі слова! Головне, бути щасливою, в цьому і" сенс життя. І якщо Ви так вчинили, значить так правильно. Потрібно жити за "покликом душі і серця". Будьте щасливим !! 🙏 "," Золоті слова "," Все, був хлоп, і немає хлопа 😂 ", "Нікого не слухай!Роби так, як вважаєш за потрібне!", - написали користувачі мережі.

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