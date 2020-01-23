Батько Меган Маркл розповів, що думає про поведінку дочки і її чоловіка принца Гаррі

22 січня британський телеканал Channel 5 випустив 90-хвилинний документальний фільм "Thomas Markle: My Story". Власне, всі півтори години батько Меган Маркл скаржився на дочку і розповідав, як їй розчарований. Про це повідомляють зарубіжні ЗМІ.

75-річний батько герцогині Маркл зумів навіть розкрити подробиці весільного торжества дочки, на якому не був присутній. Виявилося, що насправді, саме Томас повинен був повести дочку до вівтаря, але з-за операції з журналістами (фото для яких, між іншим, батьку Меган непогано б заплатили), його не допустили на весілля. Меган Маркл у підсумку довелося чимчикувати за руку зі свекром під вінець. Її ця новина дуже засмутила, а її майбутнього чоловіка навіть вивела з себе: він особисто зателефонував тестю і жорстко відчитав його перед весіллям.

Томаса Маркла не засмутило те, що його відчитав обранець дочки, а більше, то що його дочка вів до вівтаря чужий чоловік. Він навіть зізнався журналістам, що заздрив в той момент батькові Гаррі.

"Шкодую, що не помер, — тоді б вони могли хоча б прикинутися, що їм дуже сумно. Хоча я впевнений: Меган плакала, коли дізналася, що мене не буде на весіллі, і Гаррі хоча б виглядав засмученим", жорстко сказав він журналістам на камеру.

«Моя дочка виглядала чудово. Я б дуже хотів бути в той момент поруч з нею. Я вдячний принцові Чарльзу за те, що він зробив. Якщо чесно, я навіть трохи сплакнув. Донині не можу забути це», — зазначив папа герцогині Сассекской.

Після чого він додав, що його не існує для їх сім'ї, хоча він хоче бути ближче. Томас вважає, що вони з Гаррі повинні почати спілкуватися.

Більш того, Томас Маркл взагалі впевнений, що тепер йому все повинні, і говорить про це відкритим текстом.

«Королівська сім'я мені повинна, Гаррі повинен, Меган має. Я повинен бути винагороджений за те, через що я пройшов. Моя дочка казала, що подбає про мене, коли я стану старим. Зараз я вже постарів — пора наглядати за татом», – заявив жорстко батько Маркл.

Судячи з інтерв'ю, навіть не варто гадати, у кого пішла характером примхлива герцогиня Сассекская.

Нагадаємо, що Меган Маркл збирається відновити кар'єру. Джерело сайту розповів, що герцогиня Сассекская звернулася до голлівудському актору Тому Крузу, коли той прибув до Великобританії по роботі, щоб він допоміг їй повернутися до Голлівуду.

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