В Канаді, де збираються жити Меган Маркл і принц Гаррі, створили онлайн-петицію проти подружжя

Лорен Коллиннз – член парламенту від штату Вікторія на острові Ванкувер створила в інтернеті петицію проти охоронців вихідців з королівської сім'ї, пише The Sun

Цікаво, що документ підписали вже 80 тисяч канадців. Причина конфлікту в тому, що на охорону Меган Маркл, а їх зараз 6 людей з британських та канадських спецслужб, витрачаються грошові податки інших жителів країни. За підрахунками фінансових експертів, послуги охоронців обійдуться громадянам Канади в 6 млн фунтів стерлінгів на рік. Їх держава планує взяти з податкового фонду.

Крім цього, сам переїзд з Британії в Канаду Меган Маркл і Гаррі обійшовся у майже 300 тисяч фунтів стерлінгів.

"Раз вони мають намір забезпечити собі фінансову незалежність, мені здається справедливим, що за всю цю розкіш вони повинні платити власними грошима. Я вважаю справедливим публічне обговорення цього питання – на кону гроші платників податків, яких не запитали, чи згодні вони оплачувати дорогий спосіб життя Меган і Гаррі", – вважає – член парламенту від штату Вікторія Лорен Коллиннз.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що британці впевнені у причини відходу Меган з палацу. На їхню думку, колишня актриса довго плела павутину інтриг, щоб змусити Гаррі відмовитися від родичів заради неї. У той же час, відразу кілька інсайдерів повідомили західним виданням, що це саме Гаррі захотів здобути самостійність.

Кілька місяців тому він навіть подав до суду на одне видання за поширення приватної інформації про Меган. Тоді герцог Сассекский виступив з різкою заявою про те, що папараці зводили з розуму його мати принцесу Діану, а тепер історія повторюється з його обраницею.

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