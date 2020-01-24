В Канаде, где собираются жить Меган Маркл и принц Гарри, создали онлайн-петицию против супругов

Лорен Коллиннз – член парламента от штата Виктория на острове Ванкувер создала петицию в интернете против телохранителей выходцев из королевской семьи, пишет The Sun

Интересно, что документ подписали уже 80 тысяч канадцев. Причина конфликта в том, что на охрану Меган Маркл, а их сейчас 6 человек из британских и канадских спецслужб, тратятся денежные налоги других жителей страны. По подсчетам финансовых экспертов, услуги телохранителей обойдутся гражданам Канады в 6 млн фунтов стерлингов в год. Их государство планирует взять из налогового фонда.

Помимо этого, сам переезд из Британии в Канаду Меган Маркл и Гарри обошелся в почти 300 тысяч фунтов стерлингов.

"Раз они намерены обеспечить себе финансовую независимость, мне кажется справедливым, что за всю эту роскошь они должны платить собственными деньгами. Я считаю справедливым публичное обсуждение этого вопроса – на кону деньги налогоплательщиков, которых не спросили, согласны ли они оплачивать дорогой образ жизни Меган и Гарри", – считает – член парламента от штата Виктория Лорен Коллиннз.

Напомним, что ранее стало известно, что британцы уверены в причине ухода Меган из дворца. По их мнению, бывшая актриса долго плела паутину интриг, чтобы заставить Гарри отказаться от родственников ради нее. В то же время, сразу несколько инсайдеров сообщили западным изданиям, что это именно Гарри захотел обрести самостоятельность.

Несколько месяцев назад он даже подал в суд на одно издание за распространение частной информации о Меган. Тогда герцог Сассекский выступил с резким заявленим о том, что папарацци сводили с ума его мать принцесу Диану, а теперь история повторяется с его избранницей.

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