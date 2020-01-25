Артистка показала всю свою красу

Співачка, зірка "Кварталу 95" Марта Адамчук радує шанувальників різними фотографіями

В цей раз українська знаменитість представила в своєму Instagram чорно-біле фото, яке виглядало досить загадково, пише Рoliteka.net.

В кадрі Марта постала в білому топі з великим вирізом. Вона підняла руку і прикрила одне око пальцями з довгими нігтями- вони такі довгі.

Незважаючи на те, що фото некольорове, все ж видно яскравий макіяж зірки "Жіночого кварталу". Зокрема, її губи виділяються через нанесену помаду, а краса очей підкреслена карадашом, тінями і тушшю. Також на обличчі є тон.

У вухах Марти - маленькі сережки-намистинки, а волосся вона "зализала" назад.

Красуня дивиться в камеру одним неприхованим оком і виглядає чудово.

"Всі артисти - трохи соціопати)", - підписала знімок артистка.

За 11 годин пост Адамчук зібрав майже 500 лайків і трохи коментарів.

"Мені здається практично кожну людину можна назвати соціопатом ))", "👍Красива", "Дуже мила, красива, неперевершена Мартуська)))", "Дуже гарне фото✨", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, нещодавно Марта Адамчук одягла відверту сукню з великим вирізом на спині.

Українська знаменитість позувала в красивій локації ресторану.

Чорний наряд був настільки довгим, що його шлейф опинився на асфальті. Масивні сережки доторкалися до плечей.

Марта стояла боком до фотографа, щоб продемонструвати гарні вигини.

Раніше ми писали, що Марта Адамчук повернулася спиною до фотографа і можна оцінити п'яту точку. На тлі видно полиці з різними винами. Фото вийшло цікавим і загадковим.

Фанати були в захваті від фото знаменитості.

Нагадаємо також, що Марта постала в красивій, відвертій сукні, яка підкреслила її вигини. Дівчина трохи вигнулася, щоб продемонструвати стегно. Плаття на тонких бретелях ідеально підійшло зірці.

За чотири години пост дівчини зібрав понад 300 лайків і трохи коментарів.

"Уявляю, що поспішаю на побачення з Вами :)", "Вже чекаю", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, красуня з "Кварталу 95" вбила новим сміливим чином: "Щоб мало не здалося"

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