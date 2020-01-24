Кумир молоді не справлялася з проблемами і зважилася на страшне...

Біллі Айліш продовжує свій тріумфальний хід світовими музичними чартам, однак не все в житті юної знаменитості було гладко

Зовсім нещодавно, обтяжену всесвітньою славою артистку, наздогнали проблеми зі здоров'ям. Співачка Біллі Айліш популярна у всьому світі – молодь її просто обожнює. Раніше 18-річна знаменитість розповіла в інтерв'ю Гейл Кінг на каналі CBS про те, що впала в депресію і хотіла попрощатися з життям.

За словами артистки, вона була дуже нещасливою:

«Я була така нещасна, така безрадісна. Я дійсно думала, мені здавалося, що не зможу дотягнути до 17 років», - заявила Біллі на весь світ.

Коли артистка була на роботі в Берліні, вона мала намір накласти на себе руки – думала про суїцид:

«Я була одна в готелі, пам'ятаю, що там було вікно. Пам'ятаю, як плакала, бо думала, яким чином я збираюся померти, адже я збиралася це зробити», - сказала виконавиця і додала, що вона не розлучилася з життям тільки завдяки своїй матері:

«Будь-лска, бережіть себе, будьте ласкаві до себе. Не робіть цього останнього кроку і не заподіюйте собі біль далі», - звернулася Біллі до молоді, яка зіткнулася з подібними проблемами. А мати Біллі Меггі Бейрд розповіла, що її дочка справжня артистка і саме шанувальники і творчість Біллі допомагають їй жити. Артистка, яка пройшла курс реабілітації і продовжує допомагати молодим людям, які зіткнулися з подібними суїцидальними думками – сама неодноразово заявляла, що її музика для неї все.

Довідка:

Біллі Айліш Пайрат Берд О’Коннелл (англ. Billie Eilish Pirate Baird O’Connell; народилася 18 грудня 2001 року) – американська співачка і автор пісень. У співачки була родина творча – вона з 2 років співала, з 8 до 11 виступала в хорі, першу ж пісню написала в 4 роки.

Нагадаємо також, раніше співачка поділилася у своєму мікроблозі в Instagram відвертими кадрами. Дівчина тільки в грудні 2019 відзначила 18-річчя - і тепер шанувальники з ще більш пильною увагою очікують від неї гарячих витівок. Так, Біллі без краплі збентеження показала, як вона стоїть під струменем води, закинувши голову назад і закривши очі від задоволення. Зірка посвітила пружними принадами, одягненими в купальник.

На іншому знімку вона вже з подружкою, обидві в бікіні. Біллі викликала справжній переполох в мережі: природа щедро наділила її красою, і, очевидно, артистка, що підорослішала, відчуває в собі цю силу.

Також Айліш показала, як вони з дівчатками стрибають з тарзанки на озері і весело хлюпочуться у воді.

Крім того вона привернула увагу шанувальників відео, в якому обіймає подругу. Вони купаються в штучному ставку зовсім поруч з готелем, оточеному валунами і зеленню, що створюють затишок і інтимність. Біллі підпливла до подруги зі спини і ніжно обняла її, поклавши голову на плече.

Менш ніж за добу кадри з Гаваїв лайкнули більше 10 мільйонів чоловік. В цілому, у Айлиш близько 48 мільйонів фоловерів в Instagram.

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