Єлизавета Боярська зворушливо привітала брата з ювілеєм

Артистку не часто можна побачити за одкровеннями в соцмережах - але тим не менш брата вона привітала в голос, так би мовити. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram російської актриси.

Діти легендарного артиста Михайла Боярського - Ліза і Сергій - вже давно не діти, у кожного своє життя, у останнього сьогодні, 24 січня - 40-річний ювілей і дочка Катерина виросла справжньою красунею.

Так Ліза на новому опублікованому нею знімку у соцмережі привітала брата з днем народження і зазначила, що вважає його найбільш "порядним, чесним і розуміючим" братом.

Примітно також, що на фото артистки присутні і батьки, Михайло Боярський зокрема. Судячи з фото, артист дуже постарів - вже видно лисину і на обличчі він також змінився - став блідим і навіть позував зі злегка опухлим обличчям.

Підписники активно коментують пост актриси і бажають її братові-політику усіляких гараздів.

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Знаменитість розслабилася на відпочинку і засвітила свою "п'яту точку".

Вікторія Крута розташувалася на шезлонгу біля басейну в смугастому купальнику - точніше, тільки в його нижній частині. Жінка вразила відвертим кадром в модному сонцезахисті.

Підписники відзначили, що Вікторія володарка жіночних форм і фото вийшло чудовим, що не може не радувати.

Волосся знаменитість зібрала в пучок і позувала з дещо гордовитим виразом обличчя.

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Модель і зірка мережі відпочила в невимушеній обстановці.

Так, на новому опублікованому Катериною відео, оформленому, в популярному зараз кілька ретро-стилі а-ля "камера з 90-х", фігуриста красуня прогулялася в коротенькому платтячку.

Екатеирина всіляко кокетувала на камеру зі скуйовдженим волоссям. Блондинка то віддалялася, то наближалася до неї, посміхаючись:

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