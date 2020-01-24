Єлизавета Боярська зворушливо привітала брата з ювілеєм
Артистку не часто можна побачити за одкровеннями в соцмережах - але тим не менш брата вона привітала в голос, так би мовити. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram російської актриси.
Діти легендарного артиста Михайла Боярського - Ліза і Сергій - вже давно не діти, у кожного своє життя, у останнього сьогодні, 24 січня - 40-річний ювілей і дочка Катерина виросла справжньою красунею.
Так Ліза на новому опублікованому нею знімку у соцмережі привітала брата з днем народження і зазначила, що вважає його найбільш "порядним, чесним і розуміючим" братом.
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Примітно також, що на фото артистки присутні і батьки, Михайло Боярський зокрема. Судячи з фото, артист дуже постарів - вже видно лисину і на обличчі він також змінився - став блідим і навіть позував зі злегка опухлим обличчям.
Підписники активно коментують пост актриси і бажають її братові-політику усіляких гараздів.
Раніше ми повідомляли про те, що дочка ще одного маститого російського артиста Ігоря Крутого Вікторія показала спекотні кадри.
Знаменитість розслабилася на відпочинку і засвітила свою "п'яту точку".
Вікторія Крута розташувалася на шезлонгу біля басейну в смугастому купальнику - точніше, тільки в його нижній частині. Жінка вразила відвертим кадром в модному сонцезахисті.
Підписники відзначили, що Вікторія володарка жіночних форм і фото вийшло чудовим, що не може не радувати.
Волосся знаменитість зібрала в пучок і позувала з дещо гордовитим виразом обличчя.
Раніше ми писали, що внучка зірки сцени Михайла Боярського Катерина Боярська показала, як прогулювалась.
Модель і зірка мережі відпочила в невимушеній обстановці.
Так, на новому опублікованому Катериною відео, оформленому, в популярному зараз кілька ретро-стилі а-ля "камера з 90-х", фігуриста красуня прогулялася в коротенькому платтячку.
Екатеирина всіляко кокетувала на камеру зі скуйовдженим волоссям. Блондинка то віддалялася, то наближалася до неї, посміхаючись:
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