Українська співачка Світлана Лобода, любить привертати до себе увагу і епатувати публіку, що активно показує на своїх сторінках у соціальних мережах

Сама Лобода також часто викладає спокусливі, а іноді відверто дивні фотографії і тому нерідко наривається на критику з боку прихильників, повідомляє Politeka.

Фізичні навантаження та постійні концерти позитивно позначаються на зовнішньому вигляді Світлани. Свою підтягнуту фігуру вона демонструє як у кліпах, так і на сцені, де виступає в досить відвертих вбраннях. Втім, співачка любить і відпочити, що показала сьогодні в Instagram на своїй сторінці.

Світлана Лобода дуже відповідально ставиться до наповнення свого мікроблога і практично щодня поповнює колекцію своїх знімків. цього разу артистка показала ідеальне і ніжне ранок на новому фото в Instagram. На представленому кадрі артистка виглядає щасливою і відпочившою, позуючи в білосніжному вбранні з акуратними прикрасами і новою зачіскою.

Відзначимо, що досить часто артистка з'являється на публіці без чубчика, однак на рідкісних фото співачка, як сьогодні, її показує. Вперше з такою зачіскою співачка з'явилася на весіллі сестри.

Вдень раніше ж Світлана показала, як позувала у пляжному плаття-накидці, оголяющем її форми і довгі стрункі ноги.

Доповнила образ масивними прикрасами золотистого відтінку (здалеку неможливо розгледіти форму довгих сережок і підвіски), а також розпущеним пишними волоссям.

"Я дихаю - і, значить, я люблю, я люблю - і, значить, я живу", - процитувала Світлана Висоцького під фото.

Схоже, фізичні навантаження та постійні концерти позитивно позначаються на зовнішньому вигляді Світлани. Свою підтягнуту фігуру вона демонструє як у кліпах, так і на сцені, де виступає в досить відвертих вбраннях. Втім, співачка любить і відпочити, що показала сьогодні в Instagram на своїй сторінці.

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