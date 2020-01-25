Популярна російська телеведуча Анфіса Чехова засвітилася в компанії колеги Лєри Кудрявцевої.

Фото з подругою вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Чехова відзначила, що більше не прийде на шоу «Зірки зійшлися», яке веде Лера Кудрявцева та Оскар Кучера.

«Лерич, я тя люблю, але на ваші «Зоряні сходки» більше я не ходок. Давай бачитися не в кадрі? Ну, хоча б коли-небудь», - зазначила телеведуча.

Як відомо, передача Кудрявцевої має не найкращу репутацію, тому багато зірок відмовляються приймати в ній участь.

В коментарях до посту виникла перепалка між передплатниками та зіркою. На багато коментарів, які стосувалися зовнішнього вигляду артисток, Чехова відповіла особисто.

«Фото доводить, що з пластикою - всі стали однакові)))», - написала одна з прихильниць.

«Фото доводить, що одні люди іноді бувають схожі, а інші люди люблять пліткувати, лихословити і вигадувати байки про незнайомих людей, бо в їхньому житті нічого цікавого не відбувається. І ці люди теж між собою схожі, тільки обмеженістю свого мислення і пліткарською сутністю», - парирувала Чехова.

Ще одна з передплатниць помітила: «Один пластичний хірург працював)))», на що Анфіса Чехова попросила назвати ім'я цього хірурга.

Зазначимо, що на захист телеведучих постали справжні шанувальники: «Зазвичай про пластику люблять балакати ті, у кого немає на неї грошей. Сидять як курки і кудахтають як бабки на призьбі: А у Анфіси сісі, а у Лери волосся».

Ще один користувач мережі зазначив: «Тоналки вистачить роту солдатів намазати», на що телеведуча також знайшла відповідь: «На жаль, тоналкою ніяк не замазати вашу злостивість і погане виховання!».

Нагадаємо, що Лера Кудрявцева потрапила в гучний скандал.

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