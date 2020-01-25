Російська співачка українського походження Наташа Корольова вдарилася в ностальгію

На своїй сторінці в соцмережі вона поділилася відео зі зйомок кліпу на пісню «Чуть-чуть не считается», знятим 20 років тому, у якому одну з головних ролей виконав син Д’артяньяна всієї Русі Михайла Боярського Сергій, передає Politeka.

Таким чином співачка привітала Сергія з днем народження. 24 січня йому виповнилося 40 років.

«Коли 20 років тому він люб'язно погодився стати героєм мого відео Чуть не считается, підкоривши мене своєю скромністю, цілеспрямованістю, хорошим вихованням і чудовими авторськими піснями!!! Сьогодні, спостерігаючи за його справами, громадянською позицією, в якій відчуваєш величезне бажання змінити наше з вами життя в кращий бік, я дуже хочу привітати з днем народження Сергія Михайловича Боярського!!! І побажати творчого натхнення у реалізації часом дуже непростих завдань!», – підписала вона публікацію.

На відео – зовсім ще молода співачка, якій на момент зйомок було 26 років, та 20-річний син легендарного актора.

Сьогодні Сергій Боярський – депутат Держдуми і перший заступник голови Комітету Держдуми з інформаційної політики, інформаційних технологіф і зв'язку, співголова Центральної ради прихильників партії «Єдина Росія».

У коментарях одні користувачі поностальгували разом з Наташею, інші ж розкритикували депутатську діяльність Боярського. Зокрема, йому пригадали закон про підвищення пенсійного віку в Росії.

«Люблю цю пісню. Наташа, коли ж вийде ваш новий альбом?», «Боже, Наташа!!!! Цей кліп!!!! Ця пісня!!!! А ваші перуки!!!!! Це було бомбою в моїй голів», «І яка його громадянська позиція?! І чим це він хоче поліпшити НАШЕ життя? Якими такими добрими справами він відомий?», «він справляє враження пристосуванця і маруди зі своєю «громадянською позицією»)», «ГАНЬБА йому, нічого він не бажає змінити, він підтримував продовження пенсійного віку, а заліз він в думу лише заради свого добробуту», «Більш того, він один з ініціаторів цього Закону. Всі Закони, які він пропонує – антинародні», – пишуть люди.

Раніше ми писали про те, що Боярський потрапив у великий скандал. Актор в ефірі однієї з телепередач висловився про роль жінки в цьому світі. За його словами, є тільки одна причина існування для жінок - бути матір'ю. Прекрасна половина людства сприйняла цю думку Боярського вороже.

Нагадаємо, Тарзан без штанів і з крилами змусив Корольову пишатися.

Як повідомляла Politeka, Михайло Боярський вразив зовнішнім виглядом.

Також Politeka писала, що Боярський розкрив особисту таємницю про дружину і дітей.