Артист любуется красотами региона вдали от своей семьи

Российский юморист и шоумен Максим Галкин улетел в Новую Зеландию, оставив дома супругу с детьми

В сториз на своей странице в Instagram он опубликовал несколько видео из-за границы, на которых демонстрирует ночной Окленд, а также живописное поселение Пиха на западном побережье региона Окленд, передает Politeka.

В Новой Зеландии у Галкина запланировал сольный концерт, однако он также решил по-полной насладится красотами региона.

Отметим, что сейчас у артиста – непростой период, поскольку ему придется отстаивать деревню Грязь, в которой находится его замок. Дело в том, что неподалеку от дома телеведущего и Аллы Пугачевой собираются строить многоэтажные дома. Лес, который окружает имение звездной пары, планируют вырубить.

В связи с этим Галкин вместе с другими жителями близлежащих деревень собирается отстаивать лес. Также выяснилось, что на данной территории в 40-х годах 20-го века шли ожесточенные бои с немцами. Живущие здесь люди считают кощунством возводить на этом месте большие дома.

Оказалось, что еще в 2011 году лесные угодья были переданы под застройку, но только сейчас остро стала проблема вырубка леса.

«К важному делу подключилось даже Федеральное агентство по лесному хозяйству, сейчас оно судится с застройщиком за сохранность природы», – сообщают росСМИ.

Ранее мы рассказывали о том, что Галкин показал, как выглядит с бородой. Снимок он опубликовал на своей странице в соцсети.

Напомним, что Галкин без стыда показал, как развлекается с Пугачевой по ночам.

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