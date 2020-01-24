43-летний российский юморист Максим Галкин, видимо, задумался всерьез о проблемах в браке с 70-летней певицей Аллой Пугачевой

Недавно артист поделился в соцсети кадрами пустынной территории вокруг их с примадонной особняка. Возможно, он хотел показать поклонникам срывающиеся снежинки, однако, фото получилось удручающим: серым и безжизненным. Более того Галкин включил песню "Трачу свой прайм на тебя". Учитывая, что прайм это "лучшее время", то пользователей сети такое сочетание "печального фото с этой композицией" натолкнуло на мысль, что комик косвенно имеет в виду свои отношения с Аллой.

А ведь и правда, он взял ее замуж, когда ему было всего 34. В настоящее время многие сомневаются, что между ним-красавцем и безжалостно стареющей примадонной существует какая-либо страсть.

А учитывая, что артиста подолгу не бывает дома, так как он вынужден постоянно гастролировать и зарабатывать деньги, в сети полно слухов о его связях на стороне. По возвращению Галкина домой, его ждет огромный и пустынный особняк, не считая прислуги. Даже дети, шестилетние двойняшки Гарри и Лиза, редко видятся с отцом: у них своя программа занятий с частными преподавателями.

Ранее мы сообщали, Пугачева огорошила внезапно "помолодевшим" видом. Алла Борисовна ужаснула натянутым лицом и неестественно большими глазами. В частности, в сети активно обсуждают кадр со дня рождения композитора Игоря Николаева.

"Алла Пугачева перестала быть похожей на саму себя на последних снимках, - пишут в Телеграм-канале Dark Cosmo. - В подмосковном ресторане накануне прошло грандиозное празднование 60-летия Игоря Николаева. Среди гостей было много отечественных селебрити, но все внимание было приковано к Примадонне и её внешним преображениям. До сих пор не можем поверить, что на этом кадре Алла Борисовна и даже без фейстюна 😟".

Напомним, что раздетая невестка Пугачевой ошеломила видом сзади: «жуткие заросли».

Также Politeka писала, что 70-летнюю Пугачеву подловили за пагубным занятием, сеть кипит.