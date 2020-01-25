Відома українська прима-балерина Катерина Кухар, зірка "Танців з зірками", приєдналася до світової флешмобу

На першому кадрі Кухар позує в чорному одязі з сумкою через плече. Це було для "Лінкедін", соцмережі для робочих контактів. На другому знімку Катерина позує без одягу з пишною зачіскою в чорно-білих тонах. Фото було зроблено для "Телеграма". На третьому фото балерина вся в блискітках і укладанням на волоссі, а також яскравим макіяжем. Це для Инстаграма. На останньому знімку Катерина в прозорому одязі з пір'ям, найбільш ефектний наряд з усіх. Фото було для Фейсбуку. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ось і я нарешті дісталася до загального челлендж #dollypartonchallange

А який образ вам найбільше подобається? Пишіть в коментарях назва соцмережі", - написала Кухар.

Фанати почали активно сперечатися, який з образів найкращий. Вова Остапчук, український телеведучий, поставив смайлики вогню і сердечка.

Раніше ми повідомляли, що Кухар з "Танців з зірками" розсунула ноги прямо на руках красеня.

На фото Кухар позує в балетній пачці. Її в цей момент підняв на руки партнер по виступу, взявши однією рукою за верхню частину ноги, а другий за талію. Катерина підняла одну ногу вище голови артиста, а другу загнула через його тіло. Фото вийшло дуже цікавим. Його виконали в чорно-білих тонах.

Повідомлялося, що Кухар з "Танців з зірками" пограла своїм достоїнством на камеру, відкривши сукню.

На кадрах Кухар позувала для фотографа в досить відвертому синьому платті. Катерина поклала руки на талію і крутилася для різних ракурсів. Образ балерина доповнила прикрасою на шиї. Цього разу артистка вирішила не зав'язувати волосся у хвіст і розпустила їх. На тлі можна побачити світловідбивачі.

Нагадаємо, чоловік Катерини Кухар поділився відвертим фото балерини

Також Politeka писала, що Кухар в одному купальнику вразила зовнішністю у звичайному житті

А ще Politeka повідомляла, що Кухар з "Танців з зірками" похвалилася своїми красотами в прозорій сукні



