Зіркове подружжя приголомшило новиною про свої плани на найближче майбутнє

Настя Каменських і Потап намагаються завести дитину

Відомий український продюсер і репер Олексій Потапенко (сценічний псевдонім – Потап) і українська співачка Настя Каменських (NK), які одружилися в кінці травня минулого року, розповіли про бажання стати батьками найближчим часом. Про це пише NewFormat.

Під час ефіру шоу «Голос країни» репер зізнався, що вони з Настею вже намагаються зачати дитину. Він зізнався, що у Дмитра Монатіка підростають чудові сини, які його надихають завести малюка.

Сама Настя Каменських теж не проти завести маленьку копію свого чоловіка.

«Льоша просто неймовірний, з ним так весело, він дійсно, як дитина», – сказала співачка, додавши, що було б здорово, якщо б таких «дітей» будинку було двоє.

Цікаво, що Олексій Потапенко був одружений, його екс-дружина Ірина Горова є фінансистом і працює директором у продюсерському центрі «MOZGI Entertainment». У шлюбі з Горовий у Потапенко народився син у 2008 році – Андрій, з яким Олексій часто бачиться вихідними. Причиною розлучення в 2014 році стало не імпульсивне рішення і емоції, а як вони стверджують, і у виконавця, і у його дружини вже давно була особисте життя на стороні.

Андрій Потапенко – дуже творчий і активний хлопчик і юний влогер. У 2017 році був співведучим на одному масштабному заході з відомим телеведучим Анатолієм Анатолічем.

Нагадаємо, що раніше, по поверненню з відпустки, Каменських похвалитися своєю фігурою на фото, які зробила в Мексиці.

Так, співачка представила кадр, на якому позує в легкому короткому атласному сукню пісочного відтінку. Настя підкреслила свою талію широким шкіряним поясом з металевими вставками. Для більшої пікантності Настя спустила з плечей частина вбрання і показала мереживну білизну.

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