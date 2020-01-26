Українська телеведуча Леся Нікітюк показала веселе відео з відпочинку

Як повідомляє Politeka.net, Леся Нікітюк нещодавно відпочила в Буковелі, вдосталь покаталася на лижах і санках. А тепер захопила купальник і поспішила в теплі краї. Разом з подругою Лією теледіва відправилася в ОАЕ, де насолоджується чудовою погодою, кулінарними шедеврами і просто весело проводить час.

Телеведуча не упускає можливості і постійно публікує знімки і відео з відпочинку, а користувачі мережі постійно радіють новим знімками, засипаючи телеведучу безліччю компліментів.

Ведуча показала відео на якому похвалилася відмінною спортивною формою. Нікітюк займалася останньою тенденцією в спорті і фітнесі - канг джампінгом. Головна фішка цього виду фітнесу – черевики на пружинах.

Леся спробувала всю їх привабливість на собі. На відео помітно, що дівчина виконує всі вправи за тренером: стрибає зі сторони в сторону, розмахуючи руками; присідає і бігає на місці. Не все у неї виходить гладко, але вона старається з усіх сил.

Для занять спорту вона обрала велосипедки, які підкреслили її стрункі ноги. А також спортивну кофту з зеленими вставками.

"На відео чітко видно як людина бореться з ультраолинклюзивом . Не могла не виставити це... ніколи ще так не сміялася! Але я буду фігачити в цих шкарах скільки потрібно, лише б не заплисти жиром👍😎", - підписала Леся Нікітюк під відео.

Користувачі мережі почали активно коментувати кумедне відео Лесі Нікітюк. Багато з них прийшли в повний захват від побаченого відео, вихваляючи її сміливість і впертість.

"Захоплююся!!! На all-inclusive так активно працювати над собою! А на цих шкарах дійсно дуже складно!", "Леся зауваж я обажаю тебе😍😍😍😍🔥❤️", "На вогонь воду і Лесю на шкарах можна дивитися нескінченно 😹💪🏻", "Аааа як, Леся як завжди пече💥", " Обожнюю людей, які вміють і люблять над собою посміятися 😂. Ви прекрасні 🌸!".

Нагадаємо, Нікітюк без штанів потрясла своїм головним достоїнством на камеру.

Як повідомляла Politeka, Нікітюк показала, як проводить вечір у пікантному вигляді: "Я всім співчуваю...".

Також Politeka писала, що Нікітюк здивувала виглядом, засвітившись в ресторані.



