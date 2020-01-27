Російська співачка Алла Пугачова опублікувала нове фото в своєму Instagram

Примадонна зробила селфі, прикривши обличчя вуаллю, пише Politeka.net.

Артистка зробила макіяж з акцентом на очі. Лоб зірки прикрила чілка, волосся закрили вушка.

Російська знаменитість посміхнулася, дивлячись у камеру.

"Моя вуаль, моя фортеця. Рекомендую всім дамам 70+😴", - підписала знімок Пугачова.

За годину постартистки зібрав понад 60 тисяч лайків і багато коментарів.

"Спасибі😊. Думаю, 45+ теж прийнятно", "Чудова😻😻😻", "Дуже красива Аллочка❤️😘😍", "В такому разі, мішок на голову - ще краще. Фортеця надійніше", "Ви і без вуалі огого як хороша!", "Ви прекрасні Алла Борисівна і з вуаллю і без, ми вас обожнюємо💖💖💖", "Шикарна", "Елегантність 😍", "Алла Борисівна вам вуаль непотрібна❤️ви прекрасні❤️", "Неймовірна Алла Борисівна!!!💖😘😍Україна Вас любить!!!!💖💖", "Ви гуморист, Алла Борисівна!😹❤️", "Алла Борисівна, ви прекрасні! 😍🤗", "Це Крісті чи ви?" "Все вірно ⭐", "Смачно і просто!😋 Підписуйтесь і готуйте з задоволенням👩🏻‍🍳", "Чудова бабуся.)😍", "Просто шикарна! Як завжди 😘", "Магічна краса😍🌠", "Дуже красиво!", "Прекрасні 🌷", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що схоже Алла Пугачова зустріла Китайський Новий рік без свого чоловіка російського гумориста і телеведучого Максима Галкіна. Адже він тим часом перебуває з гастролями в Новій Зеландії.

Але співачка не сумує, адже компанію їй склав зоряний колега Олександр Буйнов.

Примадонна опублікувала знімок, позуючи з артистом за святковим столом в китайському ресторанчику.

Нагадаємо, співак і автор пісень Ігор Ніколаєв опублікував фотографії з Аллою Пугачової зі святкування свого дня народження.

Шанувальники співачки не упустили шанс похвалити Пугачову за прекрасний зовнішній вигляд. «Аллуся красуня!))», - зазначили підписники.

Втім, знайшлися і ті, хто почав шукати недоліки у зовнішності примадонни. Одна з жінок звернула увагу на те, що у Пугачової проблеми з руками.

Нагадаємо, що роздягнена невістка Пугачової приголомшила видом ззаду: «моторошні зарості».

Також Politeka писала, що 70-річну Пугачову підловили за шкідливим заняттям, мережа кипить.