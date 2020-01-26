37-річну українську співачку Віру Брежнєву, яка живе і працює в Росії, розгромили в мережі через її зовнішній вигляд на врученні кінопремії "Золотий орел"

Як передає Politeka.net, артистка поділилася кадрами в своєму мікроблозі в Instagram. На ній розкішне вечірнє плаття чорного кольору на одне плече, з незвичайною повітряної обробкою. Волосся співачка зібрала в хвіст, а на її обличчі незмінна "фішка" - червона помада.

"З корабля на бал! 🔥 Повернулася на роботу і відразу активна) Вже завтра Санкт-Петербург, а вчора з особливим задоволенням прийняла запрошення вперше вручати премії в музичних номінаціях на одному з головних кінематографічних подій - #ЗолотойОрел 🎬 Мої слова захоплення всім лауреатам та організаторам 🙏 ❤ Дуже гарний вечір з красивими і дуже талановитими людьми", - підписала кадри Віри Брежнєва.

Частина користувачів помітила, що на одному з кадрів (мабуть, завдяки невдалому ракурсу) артистка схожа на героя мультфільму "Вінні-Пух" - П'ятачка. Віра спробувала виправдатися - мовляв, що "поробиш, якщо ніс такий".

"Фото як аматорські просто на телефон"

"Все просто супер тільки перше фото як п'ятачок сорі 😍😙😘👍"

"Ох-х,тримайте мене семеро!!!🤩"

"мдааа ... зовсім не те ... образ не її зовсім ... виділяються ніздрі 🤭"

"Не треба було 😞 де ваші повітряе волосся 😭"

Раніше ми повідомляли, Віра Брежнєва поділилася в Instagram фото, на якому постала на тропічному пляжі. Артистка у легкому костюмі блакитного кольору сидить по-турецьки прямо на піску і дивиться в бік океану. Під кадром Брежнєва зізналася, що їй холодно, а цим знімком з відпочинку вона хоче трохи зігрітися.

"ох)) я б з задоволенням і радістю вас обняла! ви чудова! просто бачу вас і посміхаюся і так тепло розтікається по всьому тілу)) від вашої позитивної енергетики😊😊😊🤗», «Віра, що вам холодно весь час? Що з залізом і щитовидкою? 😳😳😍», «Я б теж в пісочку повалялась щас. Втомилася від зими», - кинулися коментувати шанувальники.

Нагадаємо, Брежнева в прозорому боді показала себе у всій красі.

Як повідомляла Politeka, Меладзе розігнав ВІА Гру, залишилася тільки одна.