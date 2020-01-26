Світова знаменитість і у віці 50-ти років не втомлюється дивувати публіку...

Знаменита американська артистка Дженніфер Лопес показала кадри своєї ефектної фотосесії

50 років - не привід зупинятися у своїх творчих поривах, але, разом з тим, час підводити підсумки. Фігуриста і безперечно талановита Джей Ло прекрасно про ці життєві істини, схоже, обізнана. Артистка продовжує активно працювати, а її відоме в усьому світі ім'я - працює на неї. В якості підтвердження останньої тези - в мережі опубліковано фотосессію Лопес, взяти участь в якій, її запросили, як імениту зірку. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram знаменитої Джей Ло.

Так на нових опублікованих знімках знаменитість красується в різноманітних і що важливо - брендових відвертих вбраннях. Серед іншого, шанувальники актриси і співачки виділили яскравий білизняний комплект або ж купальник з леопардовим принтом під пояс, "пристрасні італійські мотиви" у вигляді корсетної обтягуючої сукні на видатній фігурі співачки, а також пишне укладання і яскравий стилістичний макіяж на обличчі Джей Ло.

Фолловери по всьому світу за лічені хвилини пишуть тисячі захоплених коментарів під опублікованою добіркою, багато з них вважають Дженніфер Лопес "еталоном жіночності" і яскравим прикладом "видатної і тої, що любить своїх фанів" артистки.

Раніше, артистка в свої вже не зовсім молоді роки вирішила одягнутися у дуже екстравагантний костючик.

Так на новому опублікованому знімку дама позує чи то в шкіряному, чи то в латексному литому темному костюмі - волосся зірка підібрала вгору, погляд "хижачки" - зоряна красуня у своєму репертуарі.

Як відомо, Дженніфер Лопез не багато, не мало 50 років, але при цьому вона в черговий раз зібралася заміж, виховує дітей, виступає і взагалі - продовжує вести активний спосіб життя.

Незважаючи на те, що сліди віку на обличчі вже не приховаєш ніякими "прийомчиками" - ні макіяжем, ні пластикою - тіло, фігура артистки залишається предметом заздрощів багатьох, навіть молодих красунь Голлівуду.

Нагадаємо, популярна співачка зганьбилася на концерті, кадри конфузу.

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