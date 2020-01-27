Російська артистка Евеліна Бльоданс похвалилася відмінною фізичною формою

Артистка блиснула своїми грудьми на зйомках програми, де обговорювали жіноче зоровье, та ще й у компанії Лєри Кудрявцевої, яка не так давно показала свої використані імпланти і розповіла про пережиту операцію на грудях. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram 50-річної знаменитості.

Так на нових опублікованих кадрах артистка в сукні з великим декольте красується прямо перед камерою з Лєрою. Остання, одягнена досить скромно і її "старих-нових" грудей не видно. Інша справа, Бльоданс - артистка приміряла на свою струнку фігуру щільної текстури тканини вбрання з величезним V-подібним вирізом. Артистка здивувала багатьох своєю відвертістю.

Більш того, фоловери відзначили, що хоч зіркова дама все ще залишається в формі, по її обличчю дуже добре видно, що вона постаріла. Але знайшлися і такі шанувальники зірки, які відзначили: артистка була, є і буде прикладом для наслідування - "артистична, струнка і прекрасна", пишуть фани.

Як ми раніше писали, Лєрі, яка раніше зустрічалася з популярним російським співаком Сергієм Лазарєвим, знадобилася термінова операція з видалення грудей, тепер же – у неї, можна сказати, що почалося нове життя і з труднощами зірка впоралася, більше того, стверджує вона, чоловікові її оновлений бюст – дуже подобається:

«Мій чоловік дуже задоволений новою груддю. Я переживала, адже коли 15 років ходиш з великим бюстом, і тобі щось заважає, думаєш: ну як же», — зізнається Кудрявцева «Starhit».

Лєра також зізналася, що не хоче робити нові груди і про те, що її влаштовує невеликий розмір.

Також наголошується, що, завдяки розголосу, як виявилося, з проблемою, такою, як у Лєри стикалися і багато інших жінок:

«За останній час з'явилися і інші жінки, у яких з'явилися схожі проблеми. Виявилося, що ще 10-15 років тому ця операція не була вивчена, і всім обіцяли «довічну» гарантію на імпланти, а також ніхто не казав, що їх треба міняти раз в сім-дев'ять років», - йдеться в матеріалі.

До речі, російська зірка Евеліна Бльоданс кілька років тому також збільшила бюст, і зазначила, що тепер, знаючи з якою проблемою зіткнулася Лєра – піде через пару років на планову перевірку.

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