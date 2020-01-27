Артистки позували у яскравих вечірніх нарядах і без пікантних нюансів - не обійшлося...

Легенда українського шоу-бізу Наталя Могилевська покрасувалася у відвертому вбранні

Зоряна українська виконавиця привітала іменинницю Тіну Кароль і опублікувала до нагоди спільне фото з колегою по цеху. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram артистки.

Так на новому опублікованому фото, Наталя Могилевська позувала в червоній сукні - вся в паєтках, зі стильним укладанням і ефектним розрізом у наряді - Могилевська, здається, просто перевершила сама себе. На бекстейджі "Танців з зірками" обидві українські поп-діви - виглядали просто приголомшливо.

Як відомо, 25 січня Тіна Кароль відсвяткувала свій 35 день народження, і Наталя Могилевська була однією з тих, хто привітав зірку з важливою датою:

"Тіна, з днем народження! Ти прекрасна квітка українського шоу-бізнесу. Будь щаслива і кохана!", - підписала опублікований знімок Наталія.

Фолловеры співачки зазначили, що архівне фото просто "супер", а фігури зірок сцени у "витончених" декольтованих сукнях - просто "чудо".

Раніше ми повідомляли про те, що Наталя Могилевська на новому опублікованому фото позувала у квітчастій сукні з високим розрізом на коліні. Видніються і стрункі ноги Могилевської.

Артистка, як і телеведуча, широко посміхаються. Про зовнішній вигляд першої, захоплені фанати відгукуються вельми високо, мовляв, Наталя так помолодшала і покращала:

«Красуні!!!!»

«Вогонь»

«Наталія! Ви красуня! Сукня розкішна!!!🌹»

«Супер❤😍»

Нагадаємо і про те, що раніше Могилевська продемонструвала чудову фізичну форму.

Могилевська цього разу явилася публіці в чорній міні-сукні. Артистка з'явилася перед камерами не одна, а в оточенні танцюристів. Більше десяти осіб окружили Наталю - чоловіки, котрі стояли ближче до неї, тримають українську знаменитість за руки:

«В оточенні чудових танцюристів, а як проходять ваші вихідні?», - підписала виконавиця фото. Варто зазначити також, що знімок вийшов дуже яскравим, дами були в бірюзових суконьках, чоловіки в костюмах і все це на тлі декорованою блискітками стіни. Більшість з тих, хто позував - посміхалися, що додало знімку ще більшої привабливості.

Нагадаємо, що Могилевська ледь втримала свою гордість в глибокому декольте

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