Російська телеведуча Ксенія Собчак розповіла, що взяла краще інтерв'ю у покійного російського священика Всеволода Чапліна.

Про це Собчак написала на своїй сторінці в Instagram, передає Рoliteka.net. За словами телеведучої, свого часу вона зробила краще інтерв'ю з Чапліним, відомим своїми скандальними висловлюваннями проти України.

«Цікавий був чоловік. Сподіваюся, він знайшов спокій. І Бога», - зазначила Собчак.

Також вона додала витяг з інтерв'ю з Чапліним, в якому він заявляв, що хвороби, війни і трагедії – це ознака божої любові.

«Якщо Господь людину любить, то він її постійно випробовує, він її кидає з миру у війну, з хвороби до здоров'я, назад в хворобу, з безпеки в небезпеку. Якщо суспільство живе спокійно, сито, самодостатньо і задовільно, це означає, що Бог його покинув», - заявив священик.

Крім цього, Собчак додала в пост листування зі своїм колегою Антоном Красовським після підготовки матеріалу про різні релігії. Тоді Собчак і Красовський в рамках проекту у виданні Сноб взяли інтерв'ю у представників різних релігій, щоб визначитися, яка їм найбільше підходить.

Шанувальники ведучої по-різному відреагували на пост про дуже неоднозначну людину.

«Люблять у нас життю вчити, що чим гірше, тим краще, дивно це чути від таких людей»,

«Яка ж нісенітниця навіть у цьому уривку інтерв'ю!!! Послухайте, що він відповідає?!!! Їх, святош, послухати, так вся наша релігія просякнута болем, стражданнями, нестатками, випробуваннями і все подається під соусом "Про вас Бог пам'ятає! Значить Бог вас любить!" Я от не бажаю вірити в такого Бога. Бачила я цих віруючих в церквах: впали духом, зломлені люди, наївні, обмежені і дурні. На них і розрахована наша релігія»,

«Ці установки - якщо людину люблять, значить її випробовують....звідси всі ці дивні жінки, яким не живеться спокійно, яким треба щоб кров подворачивали, йшли/приходили і в морду регулярно заглядали!».

Зазначимо, що у Москві помер скандальний протоієрей, екс-спікер РПЦ Всеволод Чаплін. Він впав і помер біля свого храму. Українцям російський священик знаком своїми регулярними антиукраїнськими висловлюваннями. Він підтримував агресію проти України та окупацію її територій.

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