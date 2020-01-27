Российская телеведущая Ксения Собчак рассказала, что взяла лучшее интервью у покойного российского священника Всеволода Чаплина.

Об этом Собчак написала на своей странице в Инстаграм, передает Рoliteka.net. По словам телеведущей, в свое время она сделала лучшее интервью с Чаплиным, известным своими скандальными высказываниями против Украины.

«Интереснейший был человек. Надеюсь, он нашел покой. И Бога», - отметила Собчак.

Также она добавила выдержку из интервью с Чаплиным, в котором он заявлял, что болезни, войны и трагедии – это признак божьей любви.

«Если Господь человека любит, то он его постоянно испытывает, он его бросает из мира в войну, из болезни в здоровье, обратно в болезнь, из безопасности в опасность. Если общество живет спокойно, сыто, самодостаточно и самоудовлетворенно, это значит, что Бог его бросил», - заявлял священник.

Кроме этого, Собчак добавила в пост переписку со своим коллегой Антоном Красовским после подготовки материала о различных религиях. Тогда Собчак и Красовский в рамках проекта в издании Сноб взяли интервью у представителей различных религий, чтобы определиться, какая им больше подходит.

Поклонники ведущей по-разному отреагировали на пост об очень неоднозначном человеке.

«Любят у нас жизни учить, что чем хуже, тем лучше, странно это слышать от таких людей»,

«Какая же чушь даже в этой выдержке интервью!!! Послушайте, что он отвечает?!!! Их, святош, послушать, так вся наша религия пропитана болью, страданиями, лишениями, испытаниями и все подается под соусом "О вас Бог помнит! Значит вас Бог любит!" Я вот не желаю верить в подобного Бога. Видела я этих верующих в церквях: упавшие духом, сломленные люди, наивные, ограниченные и глупые. На них и рассчитана наша религия»,

«Эти установки - если человека любят, значит его испытывают....отсюда все эти странные женщины, которым не живется спокойно, которым надо чтобы кровь подворачивали, уходили/приходили и в морду регулярно заглядывали!».

Отметим, что в Москве умер скандальный протоиерей, экс-спикер РПЦ Всеволод Чаплин. Он упал и умер около своего храма. Украинцам российский священник знаком своими регулярными антиукраинскими высказываниями. Он поддерживал агрессию против Украины и оккупацию ее территорий.

Напомним, что Ксения Собчак вывалила все свое достоинство напоказ и опозорилась: "Не первой свежести".

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