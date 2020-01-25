Російська телеведуча й політик Ксенія Собчак зухвало потролила тих, хто запропонував їй прорекламувати на своїй сторінці в соцмережі зміни до Конституції РФ

Цій історії вона присвятила розгорнутий пост в Instagram, передає Politeka.

За словами Ксенії, вона із задоволенням розміщує цікаву рекламу на своїй сторінці, на яку, до речі, підписані сім мільйонів осіб, однак за умови, що при цьому продукція дійсно якісна і немає ніякого обману, а також рекламні думки не видаються за власні. Ведуча наголосила, що рекламувати потрібно тільки те, чим користуєшся сам, щоб бути максимально чесним зі своєю аудиторією.

«І звичайно рекламувати, не вказуючи, що це реклама, політичні рішення, партії і т. д. – днище. Вчора з далекої Москви мені подзвонило агентство з пропозицією «прорекламувати нові поправки в конституцію». Природно, були послані на х**. І я пропоную всім уважно стежити за тими, хто зараз почне писати про те, як важливо сходити на референдум і які важливі поправки до конституції мають бути прийняті. Ну або нехай підписують #направахреклами», – написала Собчак.

Вона також поцікавилася, як люди ставляться до політичної реклами в Instagram.

«Негативно!І Ви повністю праві», «Instagram — хороша трендова попсятина, і політика тут явно зайва! Розмахувати тут прапорами в дусі "змін вимагають наші серця" недоречно», «А я бачила, до речі, як одна дівчинка відмовилася від реклами "мир у всьому світі, ми поза політикою, не треба розгойдувати човен і т. д", а у пари інших блогерів вийшли до болю схожі пости», «Мега бісить. З кожної зоряної дірки нині: «як в Росії добре!», «навіщо закордон, у нас медицина краща! Кращі курорти!» А самі то Балі, то Майамі», – відповідають користувачі.

Раніше ми писали, що Ксенія полетіла відпочивати на Мальдіви, звідки активно публікує фото, як добре проводить час.

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