Українська співачка Злата Огневич відпочиває в теплих краях і публікує яскраві знімки в своєму Instagram

Артистка на одному з останніх фото з'явилася в несподіваному місці - чорному піску, пише Рoliteka.net.

Співачка забруднила своє розкішне тіло, при цьому її красу це не зіпсувало. Красуня позувала в чорному купальнику, зігнувшись і відкинувши голову назад. Світле волосся дівчини трохи торкалося до піску, але це, ймовірно, не бентежило Злату.

Позаду Огневич видні камені, вода і блакитне небо з хмарами.

"Чорний Балі", - підписала знімок Злата.

За шість годин публікація артистки отримала майже 5000 лайків та багато коментарів.

"Це пісок? Ось це так!" "Красуня", "Ах, Злашечка! Заморашечка! Яка шийка! Який вигин твого тіла!.... тільки не обпалюйся. Сумую за тобою", "Сексуальна,чарівна,мила,гарна!", "Вулканічна основа пляжів тих місць,нічого дивного))а за білим піском треба їхати на Ямайку", Чарівна", "Брудна красуня", "Як співалося в одній гарній пісні - "брудна як ангел "😀", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Злата позувала в нижній білизні. Боді тілесного кольору з чорними мереживними вставками ідеально підкреслило вигини співачки, а білий ліфчик з трусиками - виглядали чудово на стрункому тілі.

В пості Злата розповіла, що в будь-якій справі важлива пристрасть. Огневич зізналася, що пережила глибоку депресію і намагалася "піти додому, на Небо...". Однак вона прийшла в себе і їй захотілося побачити сонце, що безкрайнє". Це виявилося для артистки великим поштовхом.

Раніше ми писали, що Злата Огневич зробила селфі, зачепивши краєчок моря. На фото зірка позує без макіяжу. Глубкое декольте дозволяє побачити частину пружних грудей зірки.

Варто відзначити, що на Златі немає макіяжу і виглядає вона чудово. Природна краса, пишне волосся і відпочилий вигляд - робить знімок особливо привабливим.

"Sun-kissed face💋 Рік тому я була у відпустці, така довга пауза ...)) Тішуся, як птах, що вилетів на свободу 🕊", - зізналася Злата.

Нагадаємо, Злата Огневич зробила відверте зізнання: «Прокинулася з синцями і…».

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