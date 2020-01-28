Солістка групи "ВІА Гра" Еріка Герцег, яку називають коханкою продюсера Костянтина Меладзе, поділилася улюбленим образом з кліпу

Еріка постала в напівпрозорому боді, яке ледь прикрило її груди, пише Рoliteka.net.

Тіло дівчини прикрашала сіточка, а груди - пришита до неї чорна стрічка. Наряд ідеально підкреслив вигини красуні. Вона з пристрастю подивилася в об'єктив, торкаючись руками до обличчя.

Макіяж Эріки був зроблений з акцентом на очі, чорні стрілки з темними тінями підкреслили їхню красу.

"ЛюбоЛь #ЕрікаГерцег #Віагра #любимікадри", - підписала знімок "коханка Меладзе".

Майже за добу пост артистки зібрав понад 18 тисяч лайків та багато коментарів.

"Ідеальна⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️😉😉😉😉❤️❤️❤️❤️", "Фігурка - просто бомба💣 😍", "Коли прем'єра?!!!! Ми чекаємо від тебе пісню 😭😭", "Оооохххх!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Еріка - це дуже потужно! 🙏🏼", "Надихнула мене худнути. Вже -8 кг. Худнемо далі 💕", "Еріка,ти казала що ВІА ГРА буде виступати на Жарі 2020,можеш сказати якого числа?", "Коли ми почуємо виконання пісні 1+1?)", "Супер🌷", "Еріка а це правда що ви починаєте сольну кар'єру", "Бомбична Красуня❤️❤️❤️", "Ооо очі... Я закоханий 🔥🔥🔥💚👍", "Ти прекрасна, Еріка😍", "О так🔥 шикарний образ❤️💥", - написали користувачі мережі.

Зазначимо, чутки про те, що Еріка Герцег є коханкою Костянтина Меладзе з'явилися давно, проте ні співачка, ні продюсер їх не підтверджують, а навпаки кажуть, що це неправда.

Раніше ми писали, що Еріка Герцег порадувала шанувальників фотографією.

На знімку зірка з'явилася в легкому чорному халаті з мереживом. Еріка підв'язала домашній наряд поясом, чим підкреслила тонку талію.

Дівчина витягла ніжки, стоячи прямо біля великого вікна, за яким було видно блакитну воду і хмарочоси.

Нагадаємо також, що Еріка Герцер, Уляна Синецька і Ольга Меганська записали відеозвернення в Instagram, поставши в розкішних образах - на них були надіті короткі топи і міні-спідниці. Наряди підкреслювали всі достоїнства красунь - пишні груди і тонкі талії.

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