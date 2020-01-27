Український шоумен Ігор Кондратюк висловився щодо Криму і Путіна

Відомий телеведучий різко засудив Путіна і людей, які з російськими прапорами вигукували за приєднання Криму до Росії.

"Вже після фрази "Крим ніколи..." Путін став для мене порожнім місцем, тому, що таку фразу міг сказати неосвічений гопник з підворіття, а не президент великої країни", - обурився Ігор.

Кондратюк зазначив, що 20 років працює на телебаченні і подорожує по країні зі своїм шоу, але жодного разу не чув, щоб хтось з українців хотів жити в Росії.

"Я знімав передачі від Червонопартизанська Луганської області в Мукачево і від Сум до Севастополя та не зустрічав жодної людини, яка б хотіла жити в Росії! Звідки ж взялися ті, кого ми зараз називаємо "сепаратистами" з прапорами Росії?" - запитує Ігор.

Раніше ми писали, що Ігор Кондратюк назвав "безголовими" українських артистів, які виступають в анексованому Криму.

"Вони безголові, а не безстрашні", – зазначив Кондратюк.

Так він відреагував на слова міністра культури Володимира Бородянського, який розцінив гастролі українських зірок на тимчасово окупованих територіях як "сміливість".

На думку Кондратюка, виступати на захопленій агресором території "ганебно".

"Якщо хтось вважає, що українські артисти несуть туди українську культуру – це помилка. З точністю до навпаки. Вони туди нічого не несуть. Вони просто виступають на корпоративах, на днях міста...Тобто. на приватних вечірках. Люди з таким же успіхом слухали б Ріанну, просто на неї у них не вистачає бабок. Та це не означає, що вона б несла американську культуру в кримські реалії", – пояснив він.

Нагадаємо, Кондратюк люто пройшовся по українським гастролерам в Росії.

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