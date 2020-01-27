Дочка української телеведучої Ольги Фреймут Злата опублікувала фотографії з відпочинку.

Знімки вона виклала на своїй сторінці в Instagram, пише Рoliteka.net. Дівчина відвідала Гранд-Каньйон в Арізоні. У підписі до фото Злата зазначила, що останній тиждень її життя був присвячений лікуванню, завершенню незавершених справ і фізичному відпочинку. Вона зазначила, що у житті кожної людини бувають чорні смуги і білі смуги.

«Але як би не було, я повернулася. Плани на майбутнє і спогади дійсно допомогли і мотивували мене!», - підкреслила Злата.

Донька Фреймут додала, що опубліковані знімки стали самими природними в її Інстаграмі, тому що на них вона без макіяжу. Це відразу ж помітили шанувальники дівчинки, заявивши, що Злата виглядає втомленою.

На фото дійсно помітний хворобливий вигляд дівчинки. Особливо на третьому фото, де видно синці під очима.

Нагадаємо, що зовсім недавно донька Фреймут постила фотографії з Лос-Анджелеса. Підліток писала, що закохалася в це місто, тому мріє там жити.

«Я приїхала в місто, в якому я відчуваю, що йому належу, і в якому, я знаю, що хочу жити, працювати та бути його частиною», - писала дівчина.

Як відомо, Злата не перший рік займається танцями. У США, по всій видимості, вона також проходить навчання. Це видно в її сторіс, де дівчинка регулярно викладає відео з занять у класі хореографії. Крім цього, дівчинка часто викладає відео з різних виступів.

Зазначимо, що Злата – донька Ольги Фреймут від британця Ніла. Попри те, що дівчинці всього 13 років, вона виглядає на всі 17. В останньому шлюбі у ведучої народилося ще двоє дітей – син Валерій та дочка Євдокія. Фреймут не раз розповідала, що виховує своїх дітей у строгості і дисципліні.

Нагадаємо, що 13-річна дочка Фреймут приголомшила дорослими фото: навіть мама не стрималася.

Як повідомляла Politeka, Фреймут розляглася і похвалилася розтяжкою прямо на підлозі: "Нічого собі леді!".

Також Politeka писала, що втомлена Ольга Фреймут вразила новою зовнішністю.