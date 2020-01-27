Дочка української телеведучої Ольги Фреймут Злата опублікувала фотографії з відпочинку.
Знімки вона виклала на своїй сторінці в Instagram, пише Рoliteka.net. Дівчина відвідала Гранд-Каньйон в Арізоні. У підписі до фото Злата зазначила, що останній тиждень її життя був присвячений лікуванню, завершенню незавершених справ і фізичному відпочинку. Вона зазначила, що у житті кожної людини бувають чорні смуги і білі смуги.
«Але як би не було, я повернулася. Плани на майбутнє і спогади дійсно допомогли і мотивували мене!», - підкреслила Злата.
Донька Фреймут додала, що опубліковані знімки стали самими природними в її Інстаграмі, тому що на них вона без макіяжу. Це відразу ж помітили шанувальники дівчинки, заявивши, що Злата виглядає втомленою.
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На фото дійсно помітний хворобливий вигляд дівчинки. Особливо на третьому фото, де видно синці під очима.
Нагадаємо, що зовсім недавно донька Фреймут постила фотографії з Лос-Анджелеса. Підліток писала, що закохалася в це місто, тому мріє там жити.
«Я приїхала в місто, в якому я відчуваю, що йому належу, і в якому, я знаю, що хочу жити, працювати та бути його частиною», - писала дівчина.
Як відомо, Злата не перший рік займається танцями. У США, по всій видимості, вона також проходить навчання. Це видно в її сторіс, де дівчинка регулярно викладає відео з занять у класі хореографії. Крім цього, дівчинка часто викладає відео з різних виступів.
Зазначимо, що Злата – донька Ольги Фреймут від британця Ніла. Попри те, що дівчинці всього 13 років, вона виглядає на всі 17. В останньому шлюбі у ведучої народилося ще двоє дітей – син Валерій та дочка Євдокія. Фреймут не раз розповідала, що виховує своїх дітей у строгості і дисципліні.
Нагадаємо, що 13-річна дочка Фреймут приголомшила дорослими фото: навіть мама не стрималася.
Як повідомляла Politeka, Фреймут розляглася і похвалилася розтяжкою прямо на підлозі: "Нічого собі леді!".
Також Politeka писала, що втомлена Ольга Фреймут вразила новою зовнішністю.