Відома українська прима-балерина Катерина Кухар, зірка "Танців з зірками", показала цікаве фото в незвичайному образі

На фото Кухар позує в сукні з відкритими плечима. При цьому однією рукою тримається за голову. Образ Катерина доповнила короною з гілок і яскравим макіяжем. Фото вийшло дуже цікавим. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли оцінити фотографію, як і написати коментарі. Все тому, що знімок був опублікований в сторіс, де така функція відсутня.

Раніше ми повідомляли, що Кухар з "Танців з зірками" засвітила зайве в одних пір'ї, Остапчук не стримався.

На першому кадрі Кухар позує в чорному одязі з сумкою через плече. Це було для "Лінкедін", соцмережі для робочих контактів. На другому знімку Катерина позує без одягу з пишною зачіскою в чорно-білих тонах. Фото було зроблено для "Телеграма". На третьому фото балерина вся в блискітках і укладанням на волоссі, а також яскравим макіяжем. Це для Инстаграма. На останньому знімку Катерина в прозорому одязі з пір'ям, найбільш ефектний наряд з усіх. Фото було для Фейсбуку.

Повідомлялося, що чоловік Катерини Кухар поділився відвертим фото балерини.

Як відомо, сьогодні учасниця проекту «Танці з зірками» святкує своє 38-річчя. Її чоловік в честь цього свята розповів, як любить дружину і що цінує в ній найбільше.

«Через стільки років спільного життя, ти досі не перестаєш мене дивувати. Сама не розслабляєшся і не даєш мені розслабитися. Скільки б років не пройшло, а я завжди буду дивитися на тебе як вперше: із захопленням, шаленою любов'ю, пристрастю і захопленням!», - заявив Стоянов.

За його словами, він з кожним днем все більше любить артистку, і обожнює її за те, ким стає поруч з нею.

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