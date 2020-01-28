Є люди, яким би вона помстилася

Співачка Ірина Білик відверто розповіла, в яких стосунках перебуває з колишнім подружжям

Про це зірка заявила в ефірі програми "Ранок з Україною", передає Politeka.net.

Як стверджує співачка, вона не тримає ні на кого зла.

Більш того, майже з усіма своїми колишніми дружинами Ірина Білик підтримує відносини.

"Насправді, в житті я завжди створюю таку історію. "Дивись, обережно! У мене є кільце з отрутою, якщо ти будеш себе не так добре вести, я підкину тобі це в келишок шампанського". І відразу усі стають просто шовкові. Вже не можуть нічого сказати, тільки трошки тремтять, бояться...", - зізналася Ірина Білик в ефірі українського телеканалу.

Зірка також розповіла, що є люди, яким би вона хотіла помститися.

"Насправді, я дружу з ними усіма: з Дімкою (Коляденком), з Дімкою (Дикусаровим), хотіла сказати, що з Генкой, Сережкою… Звичайно, хотілося б комусь помститися, до речі, я сказала правду! Але не впевнена, що у мене це вийде, я дуже добра людина", — жартівливо резюмувала Білик в ефірі програми.

Раніше ми розповідали про те, що Ірина Білик пустилася у всі тяжкі. Українська співачка Ірина Білик представила новий кліп, який викликав неоднозначну реакцію в Мережі.

У кліпі співачка знову з'явилася в образі фатальної спокусниці. При цьому в кадрі вона часто з'являється в малопристойных образах. У коментарях під постом і відео на YouTube користувачі неоднозначно оцінили нову роботу.

Багато відзначили, що образ Білик разюче схожий на Мадонну. "Я, гортаючи стрічку, спочатку подумала у Мадонни прем'єра", "Ви тут дуже на Мадонну схожі", "Як Мадонна.. ідей не знайшлося".

Іншим сподобався пристрасний образ Ірини Білк: "Надзвичайна красуня! Така сексі", "Жаркий кліп", "Дякую!! Крутєйша робота...яскравий приклад відмінності таланту і класу від дешевок: відверті сцени виглядають сексуально і красиво, а не пішло. Браво, Іра!! І кліп і пісня супер"

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