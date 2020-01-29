Відома українська гумористка Валерія Товстолес, зірка "Кварталу 95", опублікувала у своєму Instagram досить провокаційні знімки
Спочатку на фото артистка позує в червоному гольфі і джинсах, а далі зриває з себе верх, пише Рoliteka.net.
Так, знімках Лера постає в грайливому настрої. Вона закриває очі, показує язик і взагалі поводиться невимушено.
З-під її джинс визирає гумка рожевих трусиків. Пізніше Лера знімає з себе гольф і позує в топі кольору фуксії. При цьому вона тримає джинси, так, щоб продемонструвати, що під ними.
Україна терміново закриває авіасполучення, рейси літаків скасовуються: що трапилося
Макаревич поплатився за підтримку українців в Росії: "Незручно вийшло"
Білик перейшла всі межі і попередила колишніх чоловіків: "Хочеться помститися..."
"Чорний ящик" розкрив таємницю катастрофи в Ірані: відео, яке пояснює все
Товстолес подивилася в камеру, відкривши губи тим самим, зробивши знімок більш гарячим.
На останній фотографії зірка "Кварталу 95" стоїть до фотографа з півоберту, вона зігнулася, нахиливши голову назад. В результаті вийшов шикарний вигляд ззаду.
В пості Лера задається питанням, про що мріють дівчата. Товстолес каже, що потрібно бути Boss-Bitch, "щоб бути на висоті і взагалі боротися за своє право бути коханими і важливими в цьому світі".
Також, на думку Валерії, потрібно класно виглядати для себе.
В кінці зірка запитує, яке фото краще.
Майже за півгодини пост Лери зібрав близько 500 лайків і трохи коментарів.
"Стильна і сильна", "Ух ти. Суперська фігура", "2 і 5 і всі інші", "Всі", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Лера Товстолес позувала в темному піджаку і колготках зі стразами. При цьому вона лягла на підлогу і вигнула спинку.
Волосся у дівчини розвивалися від вітру. На тлі не було нічого, що дає привід припустити, що був змінений фон у фоторедакторі або спочатку такий був обраний.
Раніше ми писали, що Лера Товстолес опублікувала в Instagram фото, поставши у вечірній сукні.
Вишуканий наряд продемонстрував ідеальну, "шовкову" спинку зірки.
Сама сукня була оксамитовою з довгими рукавами, прикрашеними бісером.
Образ зірки завершили блискучі сережки, яскравий макіяж з акцентом на губи і зачіска з хвилястим волоссям.
Також можна розгледіти світлий манікюр знаменитості.
Нагадаємо, ефектна красуня з Квартал 95 похвалилася вигинами без білизни: "Магічна фотка"
Як повідомляла Politeka, красуня із Квартал 95 знялася у пікантній позі в гримерці: нагнулася і...
Також Politeka писала, що красуня із Квартал 95 вбила фігурою у відвертій сукні: фото закрутять голову будь-якому