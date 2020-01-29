Відома українська гумористка Валерія Товстолес, зірка "Кварталу 95", опублікувала у своєму Instagram досить провокаційні знімки

Спочатку на фото артистка позує в червоному гольфі і джинсах, а далі зриває з себе верх, пише Рoliteka.net.

Так, знімках Лера постає в грайливому настрої. Вона закриває очі, показує язик і взагалі поводиться невимушено.

З-під її джинс визирає гумка рожевих трусиків. Пізніше Лера знімає з себе гольф і позує в топі кольору фуксії. При цьому вона тримає джинси, так, щоб продемонструвати, що під ними.

Товстолес подивилася в камеру, відкривши губи тим самим, зробивши знімок більш гарячим.

На останній фотографії зірка "Кварталу 95" стоїть до фотографа з півоберту, вона зігнулася, нахиливши голову назад. В результаті вийшов шикарний вигляд ззаду.

В пості Лера задається питанням, про що мріють дівчата. Товстолес каже, що потрібно бути Boss-Bitch, "щоб бути на висоті і взагалі боротися за своє право бути коханими і важливими в цьому світі".

Також, на думку Валерії, потрібно класно виглядати для себе.

В кінці зірка запитує, яке фото краще.

Майже за півгодини пост Лери зібрав близько 500 лайків і трохи коментарів.

"Стильна і сильна", "Ух ти. Суперська фігура", "2 і 5 і всі інші", "Всі", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Лера Товстолес позувала в темному піджаку і колготках зі стразами. При цьому вона лягла на підлогу і вигнула спинку.

Волосся у дівчини розвивалися від вітру. На тлі не було нічого, що дає привід припустити, що був змінений фон у фоторедакторі або спочатку такий був обраний.

Раніше ми писали, що Лера Товстолес опублікувала в Instagram фото, поставши у вечірній сукні.

Вишуканий наряд продемонстрував ідеальну, "шовкову" спинку зірки.

Сама сукня була оксамитовою з довгими рукавами, прикрашеними бісером.

Образ зірки завершили блискучі сережки, яскравий макіяж з акцентом на губи і зачіска з хвилястим волоссям.

Також можна розгледіти світлий манікюр знаменитості.

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