Російська фігуристка, олімпійська чемпіонка Тетяна Навка сходила з чоловіком на виставку.

Про це зірка написала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На фото Навка стоїть в обнімку зі своїм чоловіком, прес-секретарем російського президента Володимира Путіна Дмитром Пєсковим. На другому знімку зображена Навка і дочка Пєскова Ліза. Як розповіла фігуристка, вони з сім'єю відвідали виставку Сальвадора Далі в Москві.

«Одне із знакових імен мистецтва XX століття. Що перше приходить в голову Вам? Мені - Ексцентричність, Екстраординарність, Оригінальність, але в той же час неперевершена Геніальність, неймовірні складні образи, за якими криється величезний і таємничий внутрішній світ художника», - зазначила Навка.

Фігуристка закликала шанувальників відвідати виставку Далі «Магічне мистецтво», зазначивши, що це одна з найбільших привезених колекцій робіт художника. У коментарях до посту знайшлося багато захоплених відгуків, як про художника, так і про саму Навку.

«Мені пощастило відвідати музей в Іспанії. Це незабутні емоції.. захват і захоплення!! Величезний талант художника... А які шикарні ювелірні вироби...», «Як же здорово, класно ви виглядаєте з чоловіком, а відвідати виставку картин всією сім'єю просто супер супер. Люблю вас всіх», - зазначають фанати.

Одна з передплатниць написала, що Навка нарешті виглядає солідно на відміну від фотографій з відпочинку, де вона красувалася в купальнику і коротких сукнях.

«Ну ось можете ж Тетяна робити солідні, серйозні фотографії! Зрозумійте ви нарешті, вам не 16 років, всі ці купальники з голою попою, прозорі плаття з вирізами, декольте до пупка це вже не для вашого віку і положення. Я рекомендую вам надалі бути менш легковажною дівчиною і задуматися про сімейні цінності! Ви розумниця і красуня!», - зауважила жінка.

Правда, шанувальники фігуристки висміяли цей коментар, зазначивши, що Навка виглядає чудово в будь-якому образі.

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