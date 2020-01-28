Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка сходила с мужем на выставку.

Об этом звезда написала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На фото Навка стоит в обнимку со своим мужем, пресс-секретарем российского президента Владимира Путина Дмитрием Песковым. На втором снимке изображена Навка и дочь Пескова Лиза. Как рассказала фигуристка, они с семьей посетили выставку Сальвадора Дали в Москве.

«Одно из знаковых имен искусства XX века. Что первое приходит в голову Вам? Мне - Эксцентричность, Экстраординарность, Оригинальность, но в то же время непревзойденная Гениальность, невероятные сложные образы, за которыми таится огромный и таинственный внутренний мир художника», - отметила Навка.

Фигуристка призвала поклонников посетить выставку Дали «Магическое искусство», отметив, что это одна из самых больших привезенных коллекций работ художника. В комментариях к посту нашлось много восторженных отзывов, как о художнике, так и о самой Навке.

«Мне посчастливилось посетить музей в Испании. Это незабываемые эмоции.. восторг и восхищение!! Огромный талант художника... А какие шикарные ювелирные изделия...», «Как же здорово классно вы смотритесь с супругом, а посетить выставку картин всей семьей просто супер супер. Люблю вас всех», - отмечают фанаты.

Одна из подписчиц написала, что Навка наконец выглядит солидно в отличии от фотографий с отдыха, где она красовалась в купальнике и коротких платьях.

«Ну вот можете же Татьяна делать солидные, серьезные фотографии! Поймите вы наконец, вам не 16 лет, все эти купальники с голой попой, прозрачные платьишки с вырезами, декольте до пупка это уже не для вашего возраста и положения. Я рекомендую вам впредь быть менее легкомысленной девочкой и задуматься о семейных ценностях! Вы умничка и красавица!», - заметила женщина.

Правда, поклонники фигуристки высмеяли этот комментарий, отметив, что Навка выглядит прекрасно в любом образе.

Напомним, что Татьяна Навка зажгла с чернокожими красавцами на Мальдивах: «Эммануэль вспомнилась…».

А Politeka писала, что Навка разозлила сеть своими советами: «Это делаете только вы..».

Также Politeka сообщала, что фигуристка Татьяна Навка оголилась на фоне океана, сеть кипит: «Не надо одеваться..».