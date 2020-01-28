Екс-солістка ВІА Гра Альбіна Джанабаєва показала стилістичний студійний знімок, на якому з'явилася у відвертому вбранні

Кохана Валерія Меладзе на фото частково "засвітила" свої груди. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Джанабаєвої.

Так на новому опублікованому знімку "руденькая" екс-ВІА Гра покрасувалася в новому іміджі і світлому вбранні, накидка поверх якого - просвічувала. Альбіна, ймовірно, обстригла довге волосся під каре:

"Ілюзії, так само як і посуд, розбиваються на щастя", - підписала кадр артистка. На фото Альбіна не посміхається, але задумливо дивиться в далечінь.

Волосся артистки виглядало в кадрі специфічно, на обличчі її видно яскравий, але акуратний мейк. Фолловери зірки відзначили свою любов до неї:

"Ви просто приголомшлива"

"Вау, нереальний образ"

"Красуня"

Раніше екс-ВІА Гра красувалася в блискучій сукні в підлогу, а її напарниця в подібного виду комбінезоні. Наряд Альбіни був відмінний глибоким V-подібним декольте.

Волосся артистка підібрала у високий хвіст, співала зі всією пристрастю, а також написала під відео про те, що ніколи не пізно почати любити себе і вчитися цьому - ніколи, також, пізно.

Шанувальникам артистки дуже ролик сподобався, на відео артистки співали в оточенні шоу-балету та виступ нагадував ті, які зазвичай показують на "голубих вогниках" або подібного формату новорічних тематичних концертах.

Фолловери пишуть, що Альбіна прекрасно виглядає і ще дасть фору багатьом молодим, щоправда, не всі так вважають, знайшлися серед фанів в мережі і такі, які ясно висловили співачці, що та помітно постаріла.

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