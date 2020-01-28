Батько Меган Маркл Томас розпочав відкрито шантажувати свою відому на весь світ доньку

75-річний Томас Маркл не припиняє спроб привернути увагу ЗМІ до своєї персони. Тепер чоловік стверджує, що робить це для того, щоб Меган особисто поговорила з ним. Він знову пожвавився після 8 січня, коли Меган Маркл і принц Гаррі відреклися від своїх королівських обов'язків, тим самим знову опинившись в центрі уваги папараці. І в той час, як британська королівська сім'я коментує ситуацію досить стримано, батько Меган щосили пропонує розкрити всю «правду» про доньку, не гребуючи відразу запитувати у журналістів свій гонорар.

Зокрема, чоловік з'явився в програмі Good Morning Britain і зізнався, що планує шантажувати дочку. План Томаса полягає в тому, щоб зливати інформацію про неї ЗМІ до тих пір, поки та особисто не зв'яжеться з ним.

«Я буду давати інтерв'ю кожен місяць, поки вона не подзвонить мені. Якщо після цих моїх слів зі мною ніхто не зв'яжеться протягом 30 днів, я знову зроблю публічну заяву. Я не хочу мовчки сидіти в своїй вітальні до кінця свого життя і чекати, що хтось до мене звернеться», - заявив Маркл.

Він також поскаржився на те, що з ним відмовляється спілкуватися і його колишня дружина – мати Меган Дорія Редлан.

Томас Маркл дійшов навіть до того, що готовий дати свідчення проти Меган в суді. З такою заявою він виступив на тлі скандалу з виданням Associated Newspapers, на яке Гаррі і Меган подали до суду через публікацію особистого листа тоді ще герцогині Сассекської. Лист призначався як раз її батькові, який, очевидно, і продав його журналістам. Принц Гаррі і Меган Маркл заявили, що ЗМІ перекрутили інформацію з особистого листа герцогині, і подали її в непривабливому світлі.

В самому листі Меган просила батька відмовитися від його публічних виступів, принижуючих її ім'я. Вона пропонувала йому зустрітися і спробувати налагодити стосунки, однак Томас так і не пішов на це.

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