Стало відомо, хто буде замінювати Меган Маркл і принца Гаррі на офіційних заходах
Як передає Politeka.net, про це пишуть британські ЗМІ.
За словами експерта королівської сім'ї Роберта Лейсі, в Букінгемському палаці вже знайшли заміну герцогам Сассекським, які переїхали жити в Канаду.
Принца Гаррі і Меган Маркл на офіційних заходах замінить інша пара. Але мова йде не про подружжя.
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Лейсі стверджує, що обов'язки герцогів Сассекських, які залишили Великобританію, будуть покладені на дочок скандального принца Ендрю.
«Вибули двоє, двоє повинні зайняти їх місце. І це будуть принцеса принцеса Беатріс і Євгенія», — додав експерт королівської сім'ї.
Він також припустив, що внучки королеви Єлизавети приймуть таку пропозицію від Букінгемського палацу.
Батько сестер, опальний принц Ендрю, склав повноваження через скандал з педофілом, але у його дочок хороша репутація. Герцог Сассекський Гаррі навіть якось обмовився, що принцеси гідні наслідування.
«Це те, що потрібно королівської сім'ї в найближчі 15 років, поки їх зможе замінити покоління принца Джорджа», — заявив Лейсі, говорячи про 6-річного сина принца Вільяма.
Раніше ми повідомляли про те, що в мережі з'явилася страшна правда про Меган Маркл. Після того, як британський принц Гаррі та його дружина, Меган Маркл, заявили про складання з себе повноважень, публіка ніяк не може заспокоїтися.
У мережі жартують, що колишній актрисі вдалося перетворити принца в жабу. Однак гучну заяву було зроблено не раптово. Онук Єлизавети II втрачав зв'язок з родиною поступово
Як виявилося, ще до весілля 19 травня 2018, Єлизавета запропонувала Гаррі і його майбутньої дружини, не брати на себе королівські обов'язки, щоб Меган не відмовлялася від акторської кар'єри. Таким чином королева хотіла, щоб майбутня герцогиня м'яко увійшла в життя палацу і освоїла королівський протокол.
Тільки Меган Маркл була рада піти від акторської кар'єри і стати працюючим членом королівської родини.
Нагадаємо, скандал в королівській сім'ї, принц Гаррі і Меган Маркл вчинили непоправне: "Ми йдемо".
Як повідомляла Politeka, принц Гаррі і Меган Маркл приголомшили рішенням, королева в люті.
Також Politeka писала, що Меган Маркл приголомшила зовнішнім виглядом після тривалої відпустки.