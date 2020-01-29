Стало відомо, хто буде замінювати Меган Маркл і принца Гаррі на офіційних заходах

Як передає Politeka.net, про це пишуть британські ЗМІ.

За словами експерта королівської сім'ї Роберта Лейсі, в Букінгемському палаці вже знайшли заміну герцогам Сассекським, які переїхали жити в Канаду.

Принца Гаррі і Меган Маркл на офіційних заходах замінить інша пара. Але мова йде не про подружжя.

Лейсі стверджує, що обов'язки герцогів Сассекських, які залишили Великобританію, будуть покладені на дочок скандального принца Ендрю.

«Вибули двоє, двоє повинні зайняти їх місце. І це будуть принцеса принцеса Беатріс і Євгенія», — додав експерт королівської сім'ї.

Він також припустив, що внучки королеви Єлизавети приймуть таку пропозицію від Букінгемського палацу.

Батько сестер, опальний принц Ендрю, склав повноваження через скандал з педофілом, але у його дочок хороша репутація. Герцог Сассекський Гаррі навіть якось обмовився, що принцеси гідні наслідування.

«Це те, що потрібно королівської сім'ї в найближчі 15 років, поки їх зможе замінити покоління принца Джорджа», — заявив Лейсі, говорячи про 6-річного сина принца Вільяма.

Раніше ми повідомляли про те, що в мережі з'явилася страшна правда про Меган Маркл. Після того, як британський принц Гаррі та його дружина, Меган Маркл, заявили про складання з себе повноважень, публіка ніяк не може заспокоїтися.

У мережі жартують, що колишній актрисі вдалося перетворити принца в жабу. Однак гучну заяву було зроблено не раптово. Онук Єлизавети II втрачав зв'язок з родиною поступово

Як виявилося, ще до весілля 19 травня 2018, Єлизавета запропонувала Гаррі і його майбутньої дружини, не брати на себе королівські обов'язки, щоб Меган не відмовлялася від акторської кар'єри. Таким чином королева хотіла, щоб майбутня герцогиня м'яко увійшла в життя палацу і освоїла королівський протокол.

Тільки Меган Маркл була рада піти від акторської кар'єри і стати працюючим членом королівської родини.

Нагадаємо, скандал в королівській сім'ї, принц Гаррі і Меган Маркл вчинили непоправне: "Ми йдемо".

Як повідомляла Politeka, принц Гаррі і Меган Маркл приголомшили рішенням, королева в люті.

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