Шлюб Анастасії Заворотнюк і Петра Чернишова, ймовірно, в небезпеці

Як передає Politeka.net, подібними чутками вибухнули російськомовні соцмережі.

Приводом для подібних чуток стали фотографії, які оприлюднила в мережі колишня партнерка фігуриста Наомі Ланг.

Все почалося з того, що фігуристка опублікувала колаж, створений з різних її загальних фото з Петром Чернишовим. Як відомо, протягом багатьох років вони разом виступали на різних престижних змаганнях з фігурного катання і здобували перемоги.

"Я сумую за фігурним катанням і своїм партнером Петром Чернишовим!" – заявила тоді Наомі Ланг.

Швидше за все, це і стало каталізатором для появи чуток про те, що Наомі Ланг може відчувати теплі почуття до чоловіка хворої на рак Анастасії Заворотнюк.

Пронирливі шанувальники Петра Чернишова помітили, що Наомі Ланг і раніше виставляла спільні фотографії з чоловіком Анастасії Заворотнюк. Тому користувачі припустили, що колишні партнери по льоду досі тісно спілкуються, відчуваючи один до одного добрі почуття.

Раніше ми розповідали про те, що Анастасію Заворотнюк витягли з того світу. Як виявилося, в п'ятирічному віці Анастасія Заворотнюк опинилася на межі смерті.

Тоді майбутня артистка перенесла операцію на горлі через сильне запалення гланд, що ледь не вбило її. З того світу її в буквальному сенсі витягнув досвідчений хірург.

Забобонні будуть стверджувати, що над Анастасією Заворотнюк висить якесь прокляття або ж злий рок. Але хочеться вірити, що "моя прекрасна няня" і в цей раз зуміє перемогти серйозну хворобу і продовжити кар'єру на телебаченні.

Також ми розповідали, що Петра Чернишова засікли в компанії молодої красуні. В мережі опублікували раніше невідомі знімки, на яких можна побачити фігуриста в компанії Наомі Ланг, з якою він виступав на міжнародних змаганнях.

Деякі коментатори і зовсім не дізналися фігуриста, оскільки там Петро Чернишов ще без бороди і з мелированными пасмами.

"Про Петра Андрійовича я можу говорити годинами.Все життя буду йому вдячна, що привів мене в фігурне катання", "Який красень, Петро", "Дуже цікаво, а Петро Андрійович - справжній боєць! Заслуговує поваги не тільки як спортсмен, але і як Людина з великої літери цього слова", - написали фанати в коментарях під публікацією.

Нагадаємо, вести про хвору на рак Заворотнюк розлютували росіян.

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