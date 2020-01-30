Відомий український гуморист і модель Валерія Товстолес, зірка "95 Кварталу", похвалилася своєю харизмою в мережі

На свіжому фото 24-річна модель позує поблизу, демонструючи риси обличчя, а також нові вії і макіяж, пише Рoliteka.net.

«В гуглі смішно трактують, що таке харизма - Високий авторитет винятково обдарованої особистості; здатність майже гіпнотично впливати на оточуючих. Гіпнотично ?) Я ось гіпнотично дивлюся на фотки. Які красиві вії мені зробили в студії», – захоплюється собою Товстолес в соцмережі.

На фото красуня посміхається, трохи прикусивши язика. Вона демонструє ідеально білі зубки. Крім того, як зазначила модель в пості, її нові вії обрамляють очі і додають їй природної краси.

Акуратна стрілка на очах робить їх трохи лисими, хитрими.

«Які фото😻😻😻», «Ця вау», – відзначили в коментарях користувачі мережі і фолловери Товтолес.

Нагадаємо, що раніше, Валерія Товстолес часто постає в грайливому настрої. Вона закриває очі, показує язик і взагалі веде себе невимушено. З-під її джинс на одному з останніх фото визирає гумка рожевих трусиків. Пізніше Лера знімає з себе гольф і позує в топі кольору фуксії. При цьому вона тримає джинси, так, щоб продемонструвати, що під ними.

В пості Лера задається питанням, про що мріють дівчата. Товстолес каже, що потрібно бути Boss-Bitch, "щоб бути на висоті і взагалі боротися за своє право бути коханими і важливими в цьому світі".

Також, на думку Валерії, добре виглядати потрібно, в першу чергу, саме для себе, а потім вже думати про інших.

Нагадаємо, ефектна красуня з Квартал 95 похвалилася вигинами без білизни: "Магічна фотка"

Як повідомляла Politeka, красуня із Квартал 95 знялася у пікантній позі в гримерці: нагнулася і...

Також Politeka писала, що красуня із Квартал 95 вбила фігурою у відвертій сукні: фото закрутять голову будь-якому