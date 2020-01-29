Відома українська співачка Настя Каменських показала фото з відпочинку, де вона в одному купальнику

На фото Каменських позує без одягу в одному білому купальнику. На тлі можна побачити пальми, пісок і накриття з дерева. Настя на цей раз вирішила показати себе з розпущеним волоссям і стала перед огорожею або ще чимось, адже сонце наполовину освітило її тіло, а друга половина опинилася в тіні. З-за цього фото вийшло досить цікавим. Про це пише Politeka.

"Для мене дуже важливо іноді побути на самоті. Такого роду зупинки мені допомагають впорядкувати думки, аналізувати події і ставити цілі на майбутнє", - написала Каменських.

Фанати встигли поставити більше 70 тисяч лайків і безліч коментарів під фото:

"Форма супер", "Про, Настя знову в труселях", "Світло відмінний", "Приголомшлива", "Мама міа", "Просто красуня", "Ниточку знизу прибери", "Обожнюю тебе", "Бути в самоті не обов'язково у відвертому бікіні".

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Користувачі соцмереж прийшли в захват від фото співачки Насті Каменських з животиком.

"Коли знаходиш старий пост і милуєшся зараз ще більше. Актуалочка", - пише автор поста в коментарі. Очевидно мова йде про те, що пара зізналася в бажанні завести дитину. Трохи пізніше автор додала, що фотографія оброблена в фотошопі.

Повідомлялося, що Потап знайшов заміну Каменських, з'явилися жаркі кадри нової обраниці.

десятий сезон шоу « Голос країни» пройшла 16-річна Карина Балашова з Дніпра, її в свою команду хотіли взяти Потап з Настею Каменських та Дан Балан.

Другий випуск ювілейного, десятого сезону шоу « Голос країни» відбувся 26 січня на телеканалі «1+1» в 21:00. Випуск вже встигли опублікувати в мережі, де він встиг зібрати сотні реакцій українців.

6-річна Калина Балашова з Дніпра, за словами її друзів, — це маленька NK, яка не тільки зовні нагадує співачку Каменських, але і за вокальними даними. Балашова також хоче вивчити англійську і іспанську мови, щоб прославляти країну на весь світ.

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