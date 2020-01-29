Володарка титулу "Міс Україна 2018" позувала з відомим телеведучим і коміком

На новому опублікованому Леонілою Гузь кадрі вона позує в обнімку з Олексієм Дурнєвим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості в Instagram.

20-річна Леоніла Гузь у світлій водолазці і джинсах, з розпущеним волоссям і іскрометною посмішкою позує в обіймах скандально відомого Олексія Дурнєва - телеведучого і любителя епатувати публіку.

На обличчі моделі видно помірний денний макіяж, на фото вона виглядає задоволеною і - або щасливою. При всьому при цьому Олексій обійняв дівчину і ймовірно цілує її в скроню або вухо.

На знімку зблизька видно непідробні захват і радість молодих людей від того, що вони перебувають в компанії одне одного. Зустрічається Леоніла Гузь з Дурнєвим чи це були просто дружні обійми - нічого в пості не сказано.

Модель також до ряду раніше опублікувала кілька фото в тому ж вбранні, в якому позувала і з Олексієм - типове селфі і фото практично в повний зріст. Відзначимо також, що пост на сторінці знаменитості пробув лише пару десятків хвилин, після чого був видалений. Шанувальникам всі три фотографії дуже сподобалися, вони пишуть, що Леоніла неймовірної краси дівчина.

Раніше на нових фото модель позувала в студії і у досить стриманому (у порівнянні з більшістю її нарядів на опублікованих в мережі фото) образі - на ній був светр оверсайз абсолютно приголомшливого і актуального в цьому сезоні цегляного кольору, а також шкіряна спідниця.

Зазначимо, що на обличчі Леоніли виднівся непомітний "нюдовий" макіяж, волосся артистці розпустили і уклали назад. Вона вміло позувала перед камерами, трохи розставивши ноги, чим викликала у своїх фоловерів повний захват:

"Просто вау"

"Неймовірна се*сі"

"Стильна, дуже подобається"

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