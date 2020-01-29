Відома українська співачка Ірина Білик показала себе в новому образі на тлі двох брюнеток

На фото Ірина позує в чорному кашкеті, піджаку, чоботях і колготках. Волосся Білик вирішила залишити розпущеним і вони досить цікаво виглядали з-під кашкета. Поруч зі співачкою по боках розташувалися дві брюнетки, які пританцьовували разом з артисткою. Вони були в лосинах і рухали п'ятою точкою на камеру. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли оцінити кадри або написати коментарі. Вони були опубліковані в сторіс, де така функція відсутня.

Раніше ми повідомляли, що Білик перейшла всі межі і попередила колишніх чоловіків.

Як стверджує співачка, вона не тримає ні на кого зла.

Більш того, майже з усіма своїми колишніми дружинами Ірина Білик підтримує відносини.

"насправді, в житті я завжди створюю таку історію. "Дивись, обережно! У мене є кільце з отрутою, якщо ти будеш себе не так добре вести, я підкину тобі це в келишок шампанського". І відразу все стає просто шовкові. Вже не можуть нічого сказати, тільки трошки тремтять, бояться...", - зізналася Ірина Білик в ефірі українського телеканалу.

Повідомлялося, що Білик розповіла про самої незвичайної зустрічі Нового року.

За лаштунками святкового концерту «Музична платформа», який один з каналів покаже в новорічну ніч, популярна українська співачка Ірина Білик зробила кілька несподіваних заяв.

Стало відомо, що на концерті співачка виконає нову пісню «Червона помада». За лаштунками шоу вона зізналася, що все ще не має ніяких планів на свята, адже у неї є декілька пропозицій на ці дні.

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