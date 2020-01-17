Известная украинская певица Ирина Билык решила поговорить о любви и показала новое нежное фото

На снимке Ирина позирует крупным планом в розовом свитере и распущенными волосами. Билык сложила руки вместе и взялась за горло свитера. Певица отвела взгляд немного вбок от камеры, прибав кадру особой загадочности. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Любовь - это божий дар или наказание?", - написала Ирина под снимком.

Фанаты успели поставить за несколько часов пять тысяч лайков. Пользователи активно начали обсуждать заданную тему певицей и хвались ее внешность:

"Самая нежная и красивая", "Наказание", "На принцессу тут похожи", "Пока бабочки в животе - дар. А потом бывает, что врагу не пожелаешь", "От слишком разных факторов зависит. К сожалению", "Очень нежная и волшебная", "Все начинается с любви", "Красавица наша", "Божий Дар - не каждый способен любить", "Глаз не отвести, прекрасная".

Ранее мы сообщали, что известная украинская певица Ирина Билык поделилась совместным фото с сыном.

На фото Ирина сидит на стуле в черной одежде и смотрит в камеру. Билык в этот раз показалась с распущенными волосами. Кадр фотограф решил сделать черно-белым, таким образом придав антуража снимку. Рядом на полу находится сын Глеб. Он также сконцентрировал свой взгляд на объектив. Видно, что на полу лежит ткань, на которой и разместился наследник Билык.

Фанаты начали активно обсуждать снимок:

"Очаровательные", "Красивые", "Красавица-мамочка и супер-сынуля！Всего Вам самого лучшего", "Все класс,но я бы сынулю на стульчик посадила,а сама бы рядом на пол села", "Сын на отца очень похож", "Какой чудесный мальчик. Красавец".

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