Известная украинская певица Ирина Билык показала себя в новом образе на фоне двух брюнеток

На фото Ирина позирует в черной фуражке, пиджаке, сапогах и колготках. Волосы Билык решила оставить распущенными и они довольно интересно смотрелись из-под фуражки. Рядом с певицей по бокам расположились две брюнетки, которые пританцовывали вместе с артисткой. Они были в лосинах и двигали пятой точкой на камеру. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

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Ранее мы сообщали, что Билык перешла все границы и предупредила бывших мужей.

Как утверждает популярная певица, она не держит ни на кого зла.

Более того, почти со всеми своими бывшими супругами Ирина Билык поддерживает отношения.

"На самом деле, в жизни я всегда придумываю такую историю. "Смотри, осторожно! У меня есть кольцо с ядом, если ты будешь себя не так хорошо вести, я подброшу тебе это в бокальчик шампанского". И сразу все становятся просто шелковые. Уже не могут ничего сказать, только немножко дрожат, боятся...", - призналась Ирина Билык в эфире украинского телеканала.

Сообщалось, что Билык рассказала о самой необычной встрече Нового года.

За кулисами праздничного концерта «Музыкальная платформа», который один из каналов покажет в новогоднюю ночь, популярная украинская певица Ирина Билык сделала несколько неожиданных заявлений.

Стало известно, что на концерте певица исполнит новую песню «Красная помада». За кулисами шоу она призналась, что все еще не имеет никаких планов на праздники, ведь у нее есть несколько предложений на эти дни.

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