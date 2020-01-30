39-річна Акіша Ленд зі штату Міссурі, США, дуже схожа на зоряну герцогиню Сассекскую Мееган Маркл

Акіша завела профіль в Instagram, щоб показувати фото своїх дітей, але її соціальні мережі заполонили фанати Маркл, адже вона виявилася дуже схожої на зоряну актрису. Про це пише Politeka з посиланням на західні ЗМІ.

В інтерв'ю вона розповіла, що її плутають регулярно з герцогинею і на вулиці. Особливо це почалося після того, як дівчина випрямила волосся:

"Мене порівнюють з нею досить часто, і не тільки онлайн. Це відбувається в церкві, в кінотеатрі, в продуктовому магазині і інших місцях поза домом, - розповіла Ленд. - Буває, випадкові люди підходять і кажуть: "Вам коли-небудь говорили, що ви схожі на…" Я завжди сміюся, перш ніж вони закінчать пропозицію, тому що я точно знаю, кого вони мають на увазі. Я чула так багато разів. Особливо недавно, коли почала випрямляти волосся", - сказала вже зірка інтернету.

Акіша не проти такого стану речей, адже вважає дружину принца Гаррі дуже красивою. Вона навіть згодна її підміняти на різних заходах, як двійник, якщо їй це потрібно:

"Навіть мої близькі друзі і сім'я кажуть, що я схожа на неї! І хоча я сама не бачу схожості, безумовно, я сприймаю це як величезний комплімент, тому що вона просто офигительно чудова, - каже жінка. - Я завжди жартую, щоб хтось звернувся до її людям, і дав їм знати, що я завжди готова замінити її як двійник, якщо вона не хоче йти на які-небудь заходи, куди її запрошують".

На дівчину підписалися вже понад 158 тисяч чоловік. Під її знімками фанати постійно пишуть, що вона дуже схожа на Меган Маркл. Вони навіть розглянули в усмішці схожість.

Нагадаємо, королева позбавить принца Гаррі і Меган Маркл самого дорогоцінного

А ще Politeka писала, що Меган Маркл і принцу Гаррі знайшли заміну, у Єлизавети II розкрили деталі

Також Politeka повідомляла, що Міддлтон заздрить Маркл, один принцеси Діани розкрив правду



