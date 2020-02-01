Зірка "Кварталу 95" Ірина Сопонару опублікувала фото зі своєї подорожі

Артистка зараз знаходиться в США, про що неодноразово писала своїм підписникам в Instagram, пише Рoliteka.net.

На одному з останніх фото Ірина позує в міні-шортиках, сидячи на лавочці. Також на актрисі чорний топ і босоніжки, які підходять для прогулянок.

На руках зірки - різні браслети.

Ірина закинула хвилясте волосся набік і прочинила губи, що зробило знімок гарячим.

Виглядає Сопонару чудово. Струнке тіло, а зокрема, ніжки чудово вийшли на фото.

Доповнили її образ яскравий манікюр і педикюр.

Позаду артистки видно велику будівлю і якийсь заклад.

"Це Нью-Йорк, дитинко !!! ♥", - підписала знімок зірка "Кварталу 95".

За дві години пост зібрав 4000 лайків та багато коментарів.

"50 розмір 😂", "Нереально красива😍😘💙", "Малинка", "Бомба💣💣", "Це Ню Йорк дитинко🔥", "Ви як завжди красиві.🌷😙😄👏😍😮❤️", "Порядок🔥✌️", ""Красотуня💓💓💓", "На задньому фоні дупа 😂🔥🔥🔥", "Який у вас розмір ноги?" "Неперевершена😍❤️💝!", "Гарненька 😍", "Красуня", "New York - мрія🔥", "Точно виглядає як десь на Манхеттені, а ти - вишня на торті", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ірина Сопонару позувала в пальто, яке розстібає, демонструючи вбрання для інтимних ігор.

«Ця історія про те, як я намагалася бути сексі, але ..... не вийшло. На мені білизна…», - йдеться у повідомленні під відео.

Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Чому все в instagram викладають себе півголою? Це що тренд», «ось це вогонь», «шикарна лапочка», «вогонь!», - пишуть вони.

Раніше ми писали, що Ірина Сопонару постала у всій красі на паркінгу і в сміливому вбранні.

На фото, артистка позувала в щільному подовженому светрі під пояс і ботфортах. Волосся актриса розпустила і в камеру дивитися не стала. Можливо, кадр вийшов випадково.

Зоряна комік такої своєю публікацією дуже порадувала своїх фоловерів, ті пишуть, що стиль і простота артиски не можуть не радувати.

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