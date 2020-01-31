Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала нове фото з відпочинку

На фото Леся позує в жовтому короткій сукні з одним відкритим плечем. При цьому воно виявилося мокрим, як і сама Нікітюк, яка стоїть у воді. Білизни, як можна помітити, на телеведучої не виявилося. Зате можна побачити не тільки форми Лесі, але й дещо інше, випирає з сукні. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Хотілося б написати, що це моя круїзна колекція, яка скоро завоює світ. О, вже написала", - сказала Никитюк.

"Жінка, у вас щось стирчить", "Куди ти чоловіки дивлячись. Він, яка краса", "Леся, як в такому купальнику купатися", "Просто богиня", "Колір сукні тобі йде, але груди не повинна бути видною", "Леся, це такий купальник трендовий новий ?)", "Красиві очі", "Це просто вибух мозку", "Дуже гарно", "Красивий горизонт".

Раніше ми повідомляли, що Леся Нікітюк продовжує дивувати шанувальників яскравими, а іноді і дуже сміливими фото і відео, які публікує на своїй сторінці в Instagram, а також інтригувати цікавими зауваженнями.

Артистка позувала в коротенькому міні-топі білого кольору, а також доповнила наряд тонкими чорними брюками. В руках Леся тримала невелику сумочку з яскравим принтом, а також розпустила волосся.

«Вечеря біля багаття. Вирішили змінити інтер'єр і сходити ввечері на вечерю в один з ресторанів А-ля Карт", - написала Леся.

Повідомлялося, що Никитюк здивувала незвичайним видом в сірій сукні.

цього разу Леся порадувала новими знімками в Instagram. Нещодавно знаменитість похвалилася довгоочікуваним відпочинком в Абу-Дабі, куди вирушила фактично відразу після сніжної Буковеля.

Так, артистка показала, як радо їх з подругою зустріла мережа популярних готелів, пригостивши екзотичними фруктами, місцевими смаколиками. Після Никитюк представила шикарний образ дня, засвітивши нове плаття сірого кольору з пікантним декольте.

Нагадаємо, Нікітюк залишилася в одному коротенькому топі заради пікантних кадрів

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