Ксенія Собчак розкритикувала нового російського прем'єра Михайла Мішустіна за закриття кордону з Китаєм і несподівано зізналася, що сама заражена вірусом

В останні дні тема смертельного китайського коронавірусу викликає все більші побоювання. У п'ятницю, 31 січня, перші випадки захворювання були підтверджені вже і в Росії, після чого місцевий уряд вирішив закрити кордон з Китаєм.

Як повідомляє Politeka, цю новину на своїй сторінці в Instagram прокоментувала скандальна російська ведуча і екс-кандидат у президенти РФ Ксенія Собчак. Вона з властивим їй чорним гумором висловилася про «чуму 21-го століття».

«Мішустін, друже мій, ти даремно закрив кордон!! У мене КОРОНА -вірус з дитинства, і нічо, якось виживаю... А ви як вважаєте, чи реально ми на порозі Чуми 21 століття або все-таки трошки істеричка у всіх?», - написала Собчак.

Свій пост вона супроводила власною фотографією в «короні», яка насправді більше схожа на обруч з зірками.

Думки в коментарях до посту розділилися: деякі підписники не оцінили гумору Собчак, в той час як іншим він сподобався.

«Ксенія, як мені подобається ваш гумор», «Жахливий сарказм, в той момент, коли помирають люди», «Такий вірус нехай поширюється», «Не знав що Мішустін твій друг», «Не смішно. Це жарт з серії Бузової про блокадницю», «заразила багатьох», «Якийсь дивний гумор. Не смішно зовсім. Можна без іронії чітко висловити свою думку?», - пишуть люди.

Раніше Собчак потрапила ще один скандал, влаштувавши безлад на борту літака.

«Попросила спустити мене на землю з борту. Я в обуренні звичайно. Не літайте авіакомпанією «Росія». Хоча екіпаж був прекрасний, всі чудові, але 1,5 години чекати вильоту в Пітер(!) з-за прольоту начальників - я не готова», - розповіла ведуча в соцмережах.

Пізніше з'ясувалося, що літак повинен був летіти з Москви в Санкт-Петербурзі. Стюардеси просили Собчак пристебнутися і залишатися на своєму місці. Однак, у відповідь на це, вона заявила, що не збирається цього робити.

Нагадаємо, Собчак влаштувала росіянам скандал прямо в літаку, відео злили в мережу.

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