Відома українська співачка Слава Камінська показала новий образ у короткому ролику

Слава в цей раз здалася в футболці. Вона поклала голову в мийку для миття волосся, яку можна зустріти в салонах краси. Камінська крупним планом показала свій макіяж, але найбільше фанатів зацікавили волосся співачки, так як це були не її, а перука. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Відео за кілька годин переглянули понад 100 тисяч разів. Фанати встигли залишити кілька під роликом:

"Як тобі добре, неймовірна!", "Як вам йде", "Як вам іде ! Дуже круто", "Я відразу подумала що це Лорак", "Видно ж, що перука", "Преображення в кращу сторону", "Дуже гарний колір! Вам йде!", "Відмінно, Слава".

Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка Слава Камінська, солістка групи "Неангели", розповіла про відхід з групи і маніяка, який її переслідує.

Слава Камінська і партнер по групі Вікторія Смеюха під час спілкування на програмі «Ранок з Україною», який показує телеканал "Україна", розповіли, чи вони готові почати сольні кар'єри. Слава і Вікторія вже більше 10 років разом виступають у "НеАнгелах", але рано чи пізно в жіночих колективах починається конкуренція.

Повідомлялося, що Камінська показала себе в компанії найдорожчого чоловіка.

показаному На кадрі Слава позувала разом з батьком, чим немало здивувала мережу.

Ось що написали користувачі з приводу побаченого:

«Згоден ! Шалено швидко летить час!!! Мені тільки позавчора було 22 !!!», «Неймовірно швидко...», «А скільки батькові років?», «Згадав пісню дитинства. Бабуся рядушком з дідусем стільки років стільки років разом. 😊», «Я думала, що Слава схожа на маму , але я помилялася....на папу ❤️», «❤ Красиві ❤», «Як Лаура схожа на дідуся...😍», «Турботлива дочка батька в Добробут привела!!! Ви молодець!!! 💙».

Нагадаємо, розпатлана Камінська з Неангелів блиснула оголеним тілом в трусиках

А ще Politeka писала, що Камінська приголомшила зовнішнім виглядом після хвороби, кадри вражають

Також Politeka повідомляла, що Камінська задерла ноги в латексному костюмі, здивувавши спекотної позою



