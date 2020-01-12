Бывшая участница «золотого состава» легендарной группы «ВИА Гра» Надежда Мейхер-Грановская порадовала поклонников новым откровенным снимком

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, на опубликованном снимке Мейхер позирует элегантном платье, которое эффектно подчеркивает формы звезды. На другом снимке певица позирует в закрытом платье, которое оголяет аппетитную грудь.

Уточним, что поклонники Мейхер были безмолвны – снимки певица выбросила в Сторис.

Как сообщалось ранее, Надежда Мейхер-Грановская поделилась с поклонниками чувственным снимком.

На фотографии, которую 37-летняя звезда опубликовала на своей странице в Instagram, 37-летняя красотка позирует в ярко-красном шелковом платье с запахом из коллекции собственного бренда. Наряд имеет глубокое декольте и выгодно подчеркивает пышный бюст артистки.

Звезда дополнила свой образ аксессуарами и красными замшевыми босоножками на тонком каблуке.

Снимок Мейхер сопроводила стихом Константина Бальмонта, написанным 125 лет назад.

«Вы очень красивая!», «Слишком идеальная», «Ух... Так и пышет жаром. Настоящая виагра», «Читая стихотворение и смотря на фото в голове возникает лишь одно слово: СТРАСТЬ... Пример и олицетворение женственности!», – пишут в комментариях.

Как известно, в 2015 году Надежда Мейхер решила попробовать себя в качестве дизайнера и основала собственный бренд одежды, который активно продвигает в соцсетях. Красотка сама позирует в новых стильных нарядах, которые подчеркивают соблазнительную фигуру звезды.

Напомним, знойная Мейхер показала впечатляющее фото.

А еще Politeka писала, что сочная Мейхер расстегнула блузку и засветила сокровенные места.

Также Politeka сообщала, что роскошная Надя Мейхер не смогла скрыть аппетитные формы под пальто.