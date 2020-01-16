37-летняя украинская певица Надежда Мейхер-Грановская приоткрыла завесу своей личной жизни

Как передает Politeka.net, артистка поделилась свежим фото в своем микроблоге в Инстаграм и рассказала об одном из своих фетишей. Так, Надя предстала в авто в кожаной черной куртке, которую расстегнула. Аппетитных форм звезды невозможно не заметить. Певица смотрит прямо в объектив не замечая, что несколько локонов упали ей на глаза, и искренне улыбается.

Мейхер-Грановская поделилась сокровенным: оказывается, она питает любовь к блокнотам, простым листам без "линий и клеточек", которые, как она сама утверждает, ее ограничивают. Артистка любит записывать не только свои планы, но и стихи, услышанные фразы, интересные мысли.

"С Новым блокнотом, в Новый год #2020 Одним из моих фетишей, являются именно блокноты😁 Изучая иностранные языки новые слова, выражения, фразы люблю записывать по старинке (как в школе, правда тогда это была тетрадь в линейку) в блокнот. Записывать стихи, как свои, так и других поэтов. Афоризмы... Без преувеличения, у меня их штук 50😂 И, конечно блокнот на каждый день, для того чтобы экономно распоряжаться своим временем и успевать сделать за день 1001 задание 💪💪💪💪 Блокноты ! Не записная книга. Люблю бумагу без линий, без полей, без ограничений... Чтобы свою судьбу каждый день выстраивать так, как запланировала Я, оставляя ещё немного свободного пространства для вмешательства Ангелов Хранителей, Всевышнего😁🦋 #надеждамейхер #стильжизни #nadia #nadyameiher", - сообщила Надя в соцсети.

Комментирующие пришли в полный восторг от фетиша певицы.

"Шикарная!!! Красотка!!! От природы!"

"Вот она самая прекрасная улыбка 😘🌹🌹🌹"

"Я точно такая же😄.. блокнотики, ежедневники, ещё и ручки особенные - любовь, любовь😊❤️ и так долго ищешь, обычно, именно «своё»😊..."

"Успехов в решениях трудных задачь легким путем. 🖇 Пусть, те линии которые отсутствуют принимают только белый окрас, переходя через границы, зажигая зеленый, при переходе на следующий уровень или задание. Пусть Бог помогает и Вас не забывает! ❤️"

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