На тот момент певице было 10 лет

Экс-солистка группы ВИА Гра Надежда Мейхер рассказала о своей любви к литературе.

Как сообщает Politeka, об этом она написала на своей странице в Instagram. По словам Мейхер, любовь к чтению ей привил дедушка, который читал очень много газет, журналов и книг.

«А я с большим интересом наблюдала за этим процессом. Правда, когда мне на глаза попалась книга «Лолита», автор Владимир Набоков, дедушка, увидев в моих руках эту книгу забрал. Решив, что для десятилетней внучки она слишком «взрослая».)))) Поэтому я стала читать что-то более приличное», - рассказала забавную историю Мейхер.

По словам певицы, она очень любит поэзию, особенно, Александра Блока. Мейхер признается, что влюбилась в его творчество еще в детстве, хотя в школьной программе поэта не было. Женщина также поделилась с поклонниками своим любимым стихотворением Блока, которое, по ее словам, стало жизненным девизом.

«О, я хочу безумно жить:

Все сущее - увековечить,

Безличное - вочеловечить,

Несбывшееся - воплотить!..»



Поклонники певицы в комментариях стали восхищаться тем фактом, что Мейхер не только красивая, но и начитанная.

«Надежда, преклоняю колени пред вашей красотой. Блок и Есенин мои любимые, по школьной программе еще, цветущая пора», «Надя у Вас такая лучезарная улыбка. Позитив от улыбки на весь день», «Ух какая Вы женщина! Я восхищаюсь Вами)», «Вы не только красивы но ещё и начитаны», «Наденька вы моя муза. Ну красивее женщины на свете не придумали», - отмечают фанаты.

Добавим, что свою историю Надежда проиллюстрировала яркой фотографией, на которой она блистает своей неповторимой улыбкой. Певица одета в большой черный пиджак, который скрывает ее идеальную фигуру. Правда, поклонники артистки считают, что Мейхер в любой одежде выглядит превосходно.

Напомним, что соблазнительная Мейхер показала достоинство в откровенном платье: мужчины будут в восторге.

Также Politeka писала, что Мейхер не смогла скрыть аппетитные формы под платьем, кадры облетели сеть.

А еще Politeka сообщала, что Надежда Мейхер показала свой необычный фетиш на камеру.